Contrasto ai disturbi alimentari: premiate al Ministero dell’Istruzione le scuole partecipanti al contest “Gustiamo insieme la vita”

ROMA – In vista della Giornata Mondiale dei Disturbi Alimentari, nella mattinata di giovedì 29 maggio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è concluso con la premiazione di cinquanta istituti scolastici provenienti da tutta Italia il contest promosso dall’Associazione Donna Donna Onlus, nell’ambito del progetto “Gustiamo Insieme la Vita”, dedicato al contrasto dei disturbi alimentari ed a ogni forma di violenza.

Promuovere una relazione sana con il cibo e con il proprio corpo, rafforzare la consapevolezza di sé, contrastare discriminazioni, bullismo e stereotipi, incoraggiare la libertàinteriore e il rispetto delle differenze, raggiungere e sostenere chi ancora soffre in silenzio. Sono gli obiettivi dell’iniziativa, incentrata su una capillare campagna di prevenzione e sensibilizzazione, che da oltre quindici anni Donna Donna Onlus porta avanti con studenti, docenti e famiglie.

Ad ascoltare le testimonianze dei ragazzi, anche attraverso i loro elaborati artistici a tema, il Sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti, che tra i primi ha raccolto l’appello dei promotori per sostenere il progetto, il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma, il Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio Paola Medde, il Presidente dell’Associazione Nazionale Presidi di Roma Mario Rusconi, l’imprenditrice Tiziana Volpes, in veste di Presidente del Club Amitiè Sans Frontieres di Roma e Vice Presidente di Terziario Donna, la Chef Vitalia Scano in rappresentanza del “Menu Deleddiano” con cui Donna Donna Onlus collabora, mentre in collegamento è intervenuto il Presidente di ANCI Lazio Daniele Sinibaldi, che oltre a portare il saluto dell’associazione regionale dei sindaci, si è impegnato a diffondere il materiale didattico prodotto in collaborazione con il Ministero della Salute ed ha offerto a studenti e ospiti una merenda speciale a base di prodotti tipici laziali, selezionati nel progetto “Origine Comune”.

“In questi anni ho accolto le storie di tante donne e ragazzi – dichiara la fondatrice di Donna Donna Onlus Nadia Acetti, che anche attraverso la sua storia di resilienza alla malattia ed alla violenza incarna in prima persona lo spirito del progetto – e capisco sempre più che dobbiamo unirci per vincere una malattia per cui si muore, ma soprattutto per testimoniare il bene. Perché dopo ogni caduta c’è la luce della rinascita. Oggi abbiamo consegnato alle scuole una targa simbolica, in cui è raffigurata una rosa rossa, il nostro simbolo. Perché ogni persona, unica e irripetibile, ha le sue spine, ma non dobbiamo mai perdere il gusto del sorriso e della gioia di vivere”.