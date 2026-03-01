Giornata mondiale dell’udito, simposio in Sala della Regina. Apre Rampelli

ROMA – La sordità è un problema nascosto che riguarda 13 milioni di persone. Ma oggi ai disturbi uditivi si può dare una risposta concreta grazie ai progressi della scienza e della tecnologia: apparecchi acustici sempre più avanzati, orecchi bionici e terapie geniche rendono possibile una vita piena e autonoma. Il 3 marzo, alle 10 nella Sala della Regina della Camera dei deputati, le associazioni di otorinolaringoiatri e audiologi, insieme a quelle dei pazienti, firmeranno un’alleanza per promuovere azioni comuni. L’evento sarà aperto dal vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli.

Interverranno anche, con un messaggio, la ministra Alessandra Locatelli e, con un videomessaggio, il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. Parteciperanno parlamentari, che illustreranno proposte legislative e regolatorie, docenti universitari, esponenti di ministeri, comitati scientifici e del terzo settore, amministratori e associazioni. Nel corso del simposio – organizzato con ANS, Associazione Nazionale Sordi – si parlerà anche delle iniziative legislative e degli sforzi bipartisan per istituire un Osservatorio permanente sulla sordità, per mappare un fenomeno ancora poco conosciuto e orientare al meglio risorse e interventi. L’appuntamento è trasmesso in diretta webtv con traduzione Lis e sottotitolazione.