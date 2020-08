Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 3 agosto 2020

In attesa del bollettino del 3 agosto 2020 sono 239 nuovi casi, 708 i ricoverati con sintomi, 43 quelli in terapia intensiva

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, lunedì 3 agosto andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA IL 2 AGOSTO

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 239; i decessi 8. I soggetti ricoverati in terapia intensiva erano 42, 708 quelli ricoverati con sintomi, 11.706 quelli in isolamento domiciliare.

I NUMERI REGIONE PER REGIONE

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, le persone positive nelle Regioni erano: 5.821 in Lombardia, 810 in Piemonte, 1.540 in Emilia-Romagna, 1.034 in Veneto, 397 in Toscana, 216 in Liguria, 964 nel Lazio, 147 nelle Marche, 401 in Campania, 99 nella Provincia autonoma di Trento, 120 in Puglia, 137 in Friuli Venezia Giulia, 116 in Abruzzo, 285 in Sicilia, 107 nella Provincia autonoma di Bolzano, 26 in Umbria, 43 in Sardegna, 98 in Calabria, 13 in Valle d’Aosta, 31 in Molise, 51 in Basilicata.

OBBLIGO MASCHERINE NEI LUOGHI PUBBLICI FINO AL 15 AGOSTO

L’ordinanza firmata il primo agosto dal ministro Speranza impone l’obbligo delle mascherine fino al 15 agosto in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, dai treni ai negozi. Ma gira voce che il dpcm che sarà adottato la prossima settimana potrebbe prorogare il termine.

Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano e past president della Società italiana di Malattie Infettive (Simit) sull’ipotesi di una nuova proroga dopo Ferragosto ha dichiarato all’Ansa che se si tiene conto dei numeri, della presenza dei focolai e di possibili immissioni dall’estero “un’indicazione prudenziale è il minimo del dovuto. Cerchiamo per favore di essere ancora molto prudenti”.

I DATI COVID DEL 3 AGOSTO

Alle 18 il Ministero della Salute ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva).