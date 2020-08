Cura del corpo e viso: i consigli per l’estate 2020 di B-Selfie

Un’estate da vivere in piena bellezza, con un viso affascinante e un corpo tonico, grazie alla beauty mask, acqua micellare rivitalizzante, patch con microaghi di acido ialuronico, sieri ultra-filler e nuovo integratore alimentare per la remise en forme della silhouette

L’estate è la stagione perfetta per dare il giusto risalto al proprio fascino, con un viso luminoso e un corpo tonico. Al mare o in montagna, la pelle del viso ha bisogno di essere rigenerata e idratata in profondità, per compensare l’esposizione prolungata ai raggi solari, al sale del mare e agli effetti del vento, così come il corpo richiede un’attenta cura per mantenersi in piena forma. Eppure ogni donna sa bene quali sono le formulazioni a cui non può rinunciare per esaltare la propria bellezza: i beauty must have di questa estate sono i prodotti della linea di bellezza di B-SELFIE, il beauty brand italiano della società bergamasca PhaseTech, che ha rivoluzionato lo skincare con il primo filler fai-da-te ai microaghi di acido ialuronico che si applica come un cerotto.

Viso rivitalizzato con acqua micellare e beauty mask anche come trattamento beauty dopo-sole

La linea beauty B-SELFIE Skincare Filler System è un vero e proprio trattamento di bellezza completo di livello professionale e di facile uso domiciliare: inizia con la detersione delicata e profonda dell’acqua micellare e prosegue con la rigenerazione e l’idratazione del viso con la maschera di bellezza, ideale anche come trattamento beauty dopo-sole

B-SELFIE Angel: ogni trattamento di bellezza della linea beauty viene introdotto dall’acqua micellare B-SELFIE Angel per la detersione quotidiana del viso, in grado di asportare con dolcezza ogni tipo di impurità e di preparare la pelle a ricevere con maggiore efficacia qualsiasi prodotto specifico. La delicata azione detergente si unisce a un effetto rivitalizzante e rinfrescante, che lascia la pelle purificata, luminosa e levigata. La miscela di acqua vegetale di fiori (hamamelis virginiana, boccioli di rosa damascena, elicriso) svolge una decisa azione protettiva, antiossidante e lenitiva per lasciare la pelle naturalmente morbida, tonica e luminosa. Un blend di zuccheri e sostanze umettanti agisce per proteggere e riequilibrare il Natural Moisturizing Factor (NMF) (prezzo consigliato al pubblico 29 €).

B-SELFIE Infinity: specifica per il mantenimento della rigenerazione epidermica del volto, da usare sia la mattina, sia la sera, è invece la beauty mask B-SELFIE Infinity. Una maschera che dona una straordinaria idratazione per la pelle del viso, con un effetto booster in soli 20 minuti. Un prodotto professionale di facile uso domiciliare, che assicura una sferzata di energia alla pelle e che è estremamente efficace come dopo-sole per rigenerare l’epidermide del viso in seguito all’esposizione prolungata ai raggi UV. Una formulazione unica, basata sull’incontro tra acido ialuronico, omega 3-6, acido linoleico ed EGF, il fattore di crescita epidermico, in grado di promuovere un’efficace rigenerazione cellulare. L’intenso effetto idratante è sostenuto dalla presenza di acido ialuronico e aloe (prezzo consigliato al pubblico confezione da 5 trattamenti 35 €).

Contorno occhi e labbra idratati con patch e sieri ultra-filler contro le rughe da esposizione solare

Il cuore dei trattamenti di bellezza della linea B-SELFIE Skincare Filler System consiste nella rivoluzionaria tecnologia dei microaghi cristallizzati di acido ialuronico puro e addizionato di fattore di crescita (EGF), che si applicano come un cerotto: penetrano in epidermide senza dolore, sanguinamento o punture, dissolvendosi e rilasciando in profondità il principio attivo, per un risultato straordinario in sole due ore. Se si desidera un effetto prolungato, è sufficiente effettuare quattro trattamenti a distanza di 24 ore. La linea B-SELFIE comprende quattro patch per la cura del viso e delle labbra e l’effetto è potenziato e sostenuto con l’uso dei rispettivi sieri ultra-filler per contorno occhi e labbra.

B-SELFIE Eye, è il self beauty filler anti-rughe con microaghi di acido ialuronico che si applica come un cerotto dedicato alla cura del contorno occhi, in grado di riempire le rughe perioculari e le zampe di gallina in sole due ore, per uno sguardo giovane, luminoso e seducente. È particolarmente indicato quando l’esposizione al sole e l’aggressività della salsedine rendono la pelle del contorno occhi secca, facendo comparire le classiche rughe da abbronzatura. È utile sia per la prevenzione, sia per il recupero delle rughe da esposizione solare. Grazie alla sua efficacia immediata, con effetti visibili dopo sole due ore di applicazione, B-SELFIE è adatto anche ai preparativi last minute per un week-end all’insegna dell’abbronzatura. Con una sola precauzione: quella di evitare l’applicazione immediatamente dopo l’esposizione solare o su pelle arrossata e irritata (prezzo consigliato al pubblico 26 €, trattamento singolo con 2 cerotti monouso).

B-SELFIE Volume, è il self beauty filler labbra con microaghi di acido ialuronico che si applica come un cerotto. Nato per valorizzare le labbra e renderle più sensuali, dona nuovo volume al vermiglio, restituendo struttura e turgore alla bocca e aumentandone la definizione, per un sorriso seducente (prezzo consigliato al pubblico 26 €, trattamento singolo con 2 cerotti monouso).

B-SELFIE Smooth, è il self beauty filler con microaghi di acido ialuronico che si applica come un cerotto che consente di riempire in sole due ore le inestetiche rughe del labbro superiore, il cosiddetto “codice a barre”, restituendo così un sorriso giovane e naturale (prezzo consigliato al pubblico 26 €, trattamento singolo con 2 cerotti monouso).

B-SELFIE Ageless, è il self beauty filler con microaghi di acido ialuronico che si applica come un cerotto che consente di riempire in sole due ore le rughe nasolabiali (i cosiddetti “solchi nasogenieni”), riducendo la vistosa piega tra il naso e l’angolo della bocca e restituendo il piacere di un sorriso senza età (prezzo consigliato al pubblico 26 €, trattamento singolo con 2 cerotti monouso).

Sieri B-SELFIE Eyes e B-SELFIE Lips: l’effetto antirughe dei patch è potenziato e mantenuto dalla formula a effetto replumping dei sieri ultra-filler B-SELFIE Eyes e B-SELFIE Lips, che agiscono intensamente sui principali meccanismi anti-età per ridensificare rispettivamente la zona perioculare e il contorno labbra, rendendo la pelle distesa e levigata. Due formulazioni altamente efficaci, in confezioni pratiche da tenere in borsa per un uso ripetuto anche più volte al giorno (prezzo consigliato al pubblico per ognuno dei due sieri 59 €).

Il beauty must have dell’estate 2020 per il corpo e la remise en forme della silhouette

A queste straordinarie formulazioni della linea beauty Skincare Filler System si aggiunge B-SELFIE Shape, il primo prodotto di B-SELFIE per il corpo, frutto di esclusivi brevetti internazionali, che ancora una volta testimonia la decisa propensione alla ricerca e allo sviluppo che caratterizza il mondo B-SELFIE.

B-SELFIE Shape rappresenta il primo prodotto per il corpo firmato dal beauty brand B-SELFIE, che, dopo il successo nel mondo skincare, lancia una nuova formulazione per il rimodellamento del corpo. B-SELFIE Shape è un rivoluzionario integratore alimentare frutto di un innovativo brevetto internazionale, che, grazie alla cellulosa microcristallina attivata (o ionizzata), ha la capacità di legarsi indissolubilmente con le molecole di grassi e di zuccheri, riducendone l’assorbimento e consentendo un efficace controllo del peso corporeo. Grazie ai legami stabili con zuccheri e grassi, è in grado di inglobarne ogni residuo e radicale infiammatorio, evitandone il contatto con le pareti intestinali e impedendo ogni effetto collaterale indesiderato, come meteorismo e flatulenza. La formula si completa di efficacissimi principi attivi di origine naturale, privi di controindicazioni, e si rivela estremamente efficace quale aiuto nel controllo del senso di fame. Di semplice uso quotidiano grazie alla pratica confezione in bustine, si assume due volte al giorno prima dei pasti principali con un bicchiere d’acqua e costituisce un efficacissimo trattamento fai-da-te per la remise en forme della silhouette (prezzo consigliato al pubblico 59 €).

Sono solo alcune delle straordinarie formulazioni della linea beauty B-SELFIE Skincare Filler System, che comprende tra gli altri prodotti anche B-SELFIE Deep, il primo biorivitalizzante intraepidermico fai-da-te per viso, collo e decolleté, B-SELFIE YOUth, un intenso siero biorivitalizzante di precisione, B-SELFIE Miracle, la crema viso anti-age 24h, e B-SELFIE Three, la maschera di bellezza che in tre semplici step promuove un’efficace rigenerazione cellulare.