Dalle cantautrici di oggi alla musica che cambia: ecco il ‘Forum del giornalismo musicale’ diretto da Enrico Deregibus

FAENZA – Il 4 e 5 ottobre ritorna, alla sua decima edizione, il “Forum del giornalismo musicale’ diretto da Enrico Deregibus, in programma come sempre nell’ambito del Mei – Meeting Etichette Indipendenti (che si terrà a Faenza dal 3 al 5 ottobre). Sabato 4 gli appuntamenti saranno alla Galleria Comunale d’Arte (Voltone della Molinella 4).

Si comincerà alle 16 con la consueta “Targa Mei Musicletter”, il premio nazionale per l’informazione musicale sul web ideato e curato da Luca D’Ambrosio. A riceverlo saranno: RootsHighway come miglior sito web (rootshighway.it), Mannaggiallamusica di Diego Perugini come miglior blog personale (mannaggiallamusica.it). Il Premio speciale – Targa Mei Musicletter, destinato quest’anno al miglior progetto musicale di inclusione sociale, va a Musica Senza Confini di Manuele Maestri (musicasenzaconfini.com).

Alle 16.30 è in programma “Delle mie canzoni farò bandiera”, un talk show/happening sulla canzone d’autrice oggi a cura di Enrico Deregibus e Laura Gramuglia. Parteciperanno Anna Castiglia, Roberta Giallo, Irene Buselli, Miryam Belfiore, le cantautrici di Onda Rosa Indipendente ed altri ospiti a sorpresa. Una ricognizione sull’essere cantautrice oggi, su cosa vuol dire scrivere al femminile, sul perché solo da pochi anni il numero di cantautrici è pari a quello dei cantautori.

Nell’ambito dell’incontro ci sarà la consegna del Premio Michele Manzotti, riconoscimento per giornalisti o critici musicali creato in ricordo del giornalista della Nazione scomparso prematuramente nel 2022 e presente al Forum sin dalla prima edizione. A ricevere il premio quest’anno sarà Ezio Guaitamacchi, decano del giornalismo e della critica musicale. Il premio lo scorso anno è andato a Giuseppe Catani, dopo Marcella Sullo, premiata nel 2023, e Federico Savini, premiato nel 2022.

Domenica 5 ottobre dalle 9.30 ci sarà invece spazio per un convegno intitolato “Oggi, domani: tutta un’altra musica?” in programma al Ridotto del Teatro Masini (in piazza Nenni). Si tratta di un corso accreditato come “formazione professionale continua” per gli iscritti all’ordine dei giornalisti (che devono iscriversi su www.formazionegiornalisti.it ), ma aperto anche ai non iscritti in qualità di uditori.

Interverranno Giordano Sangiorgi (patron del Mei) su “Essere indipendenti oggi”, Federico Savini (Blowup) su “C’era una volta l’outsider music. Come il giornalismo musicale racconta il disagio mentale”, Roberta Balzotti (Tgr Marche) su “Permette un’intervista? No, grazie. Il giornalismo musicale preconfezionato”, Giulio Donati (Il Piccolo/Corriere Cesenate) su “Donne e uomini di buona volontà desiderano e cantano pace”, Fabrizio Galassi (consulente musicale ed esperto di industria musicale) su”Musicisti e autosabotaggio: come buttare la carriera in 5 mosse”, Irene Buselli (cantautrice e ricercatrice industriale in Intelligenza Artificiale) su “L’intelligenza artificiale nella musica”, Davide Campanati (social media manager) su “Comunicare musica di qualità sui social”.

Nei primi nove anni del Forum si sono svolte numerose iniziative: tavoli di lavoro, assemblee, lezioni, presentazioni, corsi di aggiornamento, incontri con figure professionali. Sono stati coinvolti sino ad oggi circa 400 giornalisti, da quelli delle grandi testate a quelli delle webzine, sino alle radio e tv.