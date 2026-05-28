“…e si dice addio!”: il brano, con testo inedito di Valerio Negrini, interpretato dai Fantastic Fly (tribute Pooh)

MILANO – È uscito il video di “… e si dice addio!” il brano, con testo inedito di Valerio Negrini, interpretato dai Fantastic Fly, official tribute band dei mitici Pooh, in radio e disponibile in digitale. Questo brano, personificante ed intimo, lancia un messaggio per dire che l’amore non è eterno ma si rigenera sempre basta cercare fuori dal nucleo in cui si adagiava l’amore finito. Il titolo è stato scelto tra le parole che compongono il testo come momento di rottura. Il brano è nato dal favoloso testo inedito di Valerio Negrini, paroliere dei più grandi successi dei Pooh. Il video è stato pensato per mettere in evidenza la band con le sue caratteristiche ed i suoi componenti, elementi imprescindibili per il fare creativo comune ed è stato girato a Milano presso il Cross+Studio.

I Fantastic Fly nascono nel 2011 nel Lazio dall’idea di Erminio Colazingari, da anni interprete dei brani dei Pooh. Oggi il gruppo è composto da Erminio Colazingari (voce, tastiere e cori), Stefano Bisegna (chitarra, voce e cori), Marco Francesconi (batteria, voce e cori) e Fabrizio Fiori (basso, contrabbasso, violoncello, voce e cori). I Fantastic Fly si propongono di ricreare dal vivo tutte le componenti strumentali e polifoniche delle canzoni dei Pooh, con grande lavoro di preparazione individuale e d’insieme: l’obiettivo è rispettare gli arrangiamenti originali senza però limitarsi a una copia scenica dell’originale.

Dopo i primi concerti di successo nel centro Italia (2011–2012), nel 2013 la band viene selezionata da Red Canzian per il progetto “Pooh Tribute Band Project” e registra a Milano la propria versione di “Così ti vorrei”, aprendo la compilation prodotta da Red Canzian e distribuita da Warner Music Italia. Grazie a questo rapporto, Red Canzian ha più volte suonato e cantato con loro in concerto. Nel 2014 i Fantastic Fly ricevono la certificazione ufficiale di Tribute Band dei Pooh e, nel tempo, hanno condiviso il palco con artisti come Irene Fornaciari, I Cugini di Campagna e Riccardo Fogli; hanno inoltre avuto l’onore di incontrare Roby Facchinetti.

Nel 2019 la collaborazione con l’editore Athos Poma ha permesso la pubblicazione dell’inedito “Come quando fuori piove”. La band ha poi realizzato un progetto molto sentito: l’album tributo a Stefano D’Orazio, “Ti porterò con me”, che raccoglie undici brani dei Pooh firmati da D’Orazio più l’inedito dedicato a lui; parte del ricavato delle vendite è stata devoluta all’Associazione Stefano D’Orazio. Il singolo “C’è bisogno di un piccolo aiuto” è uscito con video il 24 settembre, e il 16 giugno 2025 i Fantastic Fly sono intervenuti in diretta su Radio Radio, dove i Pooh stessi hanno dichiarato di conoscerli e apprezzarli.

Erminio Colazingari, fondatore della band, è da sempre appassionato delle liriche di Valerio Negrini; dopo una carriera come avvocato è oggi giudice presso il Tribunale di Roma. Nel 2025 ha lavorato su un testo inedito di Negrini, dando vita al brano “E si dice addio”, registrato a Lugano con l’approvazione dei Pooh.