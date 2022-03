Elisa lancia il “Back to the Future Live Tour”: le date

MILANO – Per la prima volta Elisa sarà protagonista di una tournée che toccherà tutte le regioni d’Italia e le location scelte saranno tutte teatro di arte e natura. Ogni tappa diventerà occasione per valorizzare il luogo che la ospiterà, ciascuna sarà caratterizzata da una particolare importanza naturalistica, storica e/o culturale: un parco, una zona di calanchi, un bosco, un borgo antico, un luogo storico (la scelta delle tappe è stata fatta coinvolgendo i territori stessi).

Così “Back to the Future Live Tour” non sarà solo un tour ma un festival itinerante con una serie di contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub e altri compagni di viaggio per sensibilizzare il pubblico sull’argomento green. Le prevendite per “Back to the Future Live Tour” si aprono per il fanclub oggi, mercoledì 30 marzo, alle ore 16, mentre per tutti gli altri da giovedì 31 marzo alle ore 17 online e nei punti vendita autorizzati Ticketone e Ciaotickets.

Di seguito il calendario del Back To The Future Live Tour:

28 Giugno – Parco dei Ragazzi Del 99 – Bassano Del Grappa

30 Giugno – Sonic Park – Nichelino

2 Luglio – Parco degli Erzelli – Genova

3 Luglio – Suoni dal Monviso – Sampeyere

6 Luglio – Forte – Bard

8 Luglio – Tbc – Campania

10 Luglio – Piazza Duomo – Pistoia

12 Luglio – Sequoie Music Park – Bologna

15 Luglio – Arena della Regina – Cattolica

16 Luglio – Piazza del Popolo – Fermo

18 Luglio – Tbc – Umbria

20 Luglio – Area Eventi Acqualand – Vasto

21 Luglio – Tbc – Molise

23 Luglio – Piazza Libertini – Lecce

24 Luglio – Banchina San Domenico – Molfetta

27 Luglio – Cava Del Sole – Matera

29 Luglio – Parco Centrale – Follonica

31 Luglio – Castle On Air – Bellinzona

2 Agosto – Arena della Marca – Treviso

4 Agosto – Piazza Grande – Palmanova

6 Agosto – Foci Del Sarca – Torbole Sul Garda

25 Agosto – Castello Pasquini – Castiglioncello

27 Agosto – Olbia Arena – Olbia

1 Settembre – Teatro Valle Dei Templi – Agrigento

3 Settembre – Teatro Greco – Siracusa