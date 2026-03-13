Frattempi/5 – Il confine del tempo presenta Mimmo Locasciulli in “Un po’ di tempo ancora”

UDINE – Venerdì 27 marzo, alle ore 20.30, il Teatro “Gustavo Modena” di Palmanova (Udine) ospiterà il concerto di Mimmo Locasciulli dal titolo “Un po’ di tempo ancora”. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione consigliata su bit.ly/locasciulli. Il cantautore di origine abruzzese che divide il suo tempo tra Roma e Parigi, porta a FRATTEMPI/5 una sintesi del suo lungo e significativo percorso artistico, premiato nel 2024 con il prestigioso Premio Tenco alla carriera.

Le canzoni di questo concerto dedicato al confine tra il tempo passato e quello ancora da vivere mostrano un sentimento forte della vita, che segnala la prossimità ideale della sua terra d’origine con il territorio friulano che lo ospita. L’evento è inserito nel programma della quinta edizione del Festival “FRATTEMPI: Il Confine del Tempo”, organizzato dall’A.C.CulturArti e dal Comune di Prato Carnico, in partenariato con il Comune di Palmanova. Il Festival è finanziato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (tramite l’Avviso Pubblico “Creatività”) e dalla Fondazione Friuli.