Fulminacci torna con “+ 1”, il suo terzo album, dal 12 gennaio

ROMA – A quasi due mesi dall’uscita del suo terzo album “Infinito +1”, Fulminacci torna venerdì 12 gennaio con il singolo “+1”, che si va ad aggiungere alle 10 tracce già pubblicate. “+1” è un brano che scalda il cuore, in cui la dolcezza del testo abbraccia la melodia della canzone, alleggerendo l’anima già dal primo ascolto.

“Le relazioni umane sono tra le poche cose invisibili in cui credo, perché le sento e quindi le vedo”, racconta Fulminacci. “Questa canzone parla della più importante delle relazioni che vivo, quella che mi permette di abbandonarmi ad un sentimento inflazionato, semplice e quindi limpido. E quindi vero. Nasce come un piano e voce che si arricchisce poco a poco, con dolcezza, come due persone che crescono tenendosi per mano”. Il 19 e il 20 gennaio l’artista ha annunciato due instore a Milano e Roma:

19 GENNAIO – MILANO – FELTRINELLI – PIAZZA PIEMONTE – ORE 18.30

20 GENNAIO – ROMA – FELTRINELLI – VIA APPIA NUOVA – ORE 18.00

I due speciali appuntamenti saranno l’occasione per il cantautore di incontrare il suo pubblico dopo la pubblicazione di “Infinito +1” (Maciste Dischi/Artist First), un disco squisitamente pop, in cui Fulminacci ha voluto alzare ancora di più l’asticella, divertendosi nello sperimentare anche a livello sonoro, accompagnato alla produzione da okgiorgio. L’album sarà disponibile oltre che in digitale anche in versione fisica dal 19 gennaio, nei seguenti supporti: CD standard; Vinile standard; Versione Deluxe (Vinile + Album di figurine) in esclusiva su Music First.

Di seguito la tracklist di “Infinito +1”: “+1”; “Spacca”; “Puoi” feat. Pinguini Tattici Nucleari; “Ragù”; “Filippo Leroy”; “Simile”; “Occhi grigi” feat. Giovanni Truppi; “Baciami Baciami” “Tutto inutile”; “Così cosà”; “La siepe”. Al via il 30 marzo l’Infinito +1 tour, che ancora prima di iniziare ha già collezionato un grandissimo successo tra raddoppi e sold out. Il tour partirà da Trento (data zero) per poi proseguire sui palchi dei club delle principali città italiane e non solo. Il 13 aprile sarà per la prima volta live al Palazzo dello Sport di Roma, per quello che si prospetta un grande concerto proprio nella sua città.

Di seguito il calendario delle date, prodotte e organizzate da Magellano Concerti:

30 MARZO 2024 – TRENTO – SANBAPOLIS (data zero)

4 APRILE 2024 – MILANO – FABRIQUE (SOLD OUT)

5 APRILE 2024 – MILANO – FABRIQUE (SOLD OUT)

9 APRILE 2024 – VENARIA REALE (TO) – TEATRO DELLA CONCORDIA (SOLD OUT)

12 APRILE 2024 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA (SOLD OUT)

13 APRILE 2024 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

18 APRILE 2024 – FIRENZE – TUSCANY HALL (SOLD OUT)

22 APRILE 2024 – BOLOGNA – ESTRAGON (SOLD OUT)

23 APRILE 2024 – BOLOGNA – ESTRAGON (SOLD OUT)

24 APRILE 2024 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

5 SETTEMBRE 2024 – SESTO SAN GIOVANNI (MI) – CARROPONTE

Le prevendite sono disponibili sui circuiti di vendita e prevendita abituali. Info biglietti su www.magellanoconcerti.it. Un percorso graduale e senza bruciare tappe quello dell’artista romano, che, arrivato sulla scena come un fulmine a ciel sereno, passo dopo passo, è riuscito in poco tempo a conquistare pubblico e critica con la sua musica.