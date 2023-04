Galleria, il portacandele ideato da Ambroise Maggiar e Criloi

Atelier VM è un vero e proprio caso di imprenditoria al femminile di successo, frutto dell’estro di Viola Naj-oleari e Marta Caffarelli, due amiche accomunate da una visione del mondo immaginifica calata in un’estetica sobria e raffinata. Dal 1998, anno della sua fondazione, il brand è fucina creativa a carattere artigianale in cui prendono vita gioielli unici, delicati e ispirati, di rottura dei canoni classici. Monili che custodiscono al loro interno un racconto personale, intimo ed etereo, testimoni di una poetica di fine emotività, il fil rouge che lega in modo indissolubile tutte le creazioni firmate dalla maison. Come in un laboratorio alchemico, infatti, i gioielli Atelier VM materializzano i doni impercettibili della vita prendendo spunto dalla natura, dagli animali, dalla vita: così un ricordo può diventare un anello, una stagione un bracciale, una sensazione in collana e viceversa.

In occasione della 61ª edizione del salone del mobile, diventerà casa ed ospiterà presso il negozio di Corso Garibaldi 127 a Milano un’opera nata dalla speciale collaborazione tra il designer Ambroise Maggiar ed il brand CRILOI. Un’occasione per trasformare così la boutique in uno spazio espositivo per una creazione tutta ispirata alla magia dell’architettura milanese e dal carattere fortemente essenziale, dove il quotidiano diventa incipit creativo e fonte di ispirazione, condividendo quindi i medesimi principi ed aspetti valoriali con il luogo che le darà asilo durante la design week.

Galleria infatti è il nome del set di portacandele che prende liberamente spunto dagli spazi urbani coperti e pedonali caratterizzati da architetture monumentali, le cui origini italiane simboleggiano il passaggio, come l’imponente Galleria Vittorio Emanuele II che si affaccia su Piazza del Duomo.

Profondamente influenzato dalla storia del design italiano e dalla sua architettura, il designer francese Ambroise Maggiar ha creato così insieme a Cristina Loi un set dalle linee scultoree ed innovative, che perfettamente sposa le due personalità che lo animano. La designer fondatrice di CRILOI invece, grazie alla sua estetica unica dimostra di essere oggi in grado di ampliare il suo universo fino ad ora dedicato ai gioielli per esplorare quello dell’home decor; percorrendo una naturale evoluzione della sua art de vivre, dove la moda incontra l’arte ed il design.

Un incontro che diventa incastro perfetto, proprio come l’opera composta da due elementi speculari realizzati in marmo bianco di Carrara e marmo verde Guatemala, tutto rigorosamente scolpito a mano dagli artigiani delle cave storiche della Toscana. Da sole o in coppia, queste due unità rispondono l’una all’altra e possono essere assemblate per diventare un vero e proprio fulcro architettonico che ricrea l’essenza dei grandi monumenti milanesi. Galleria può contenere da una a tre candele, a seconda delle dimensioni dell’unità, ed i bordi smussati conferiscono ai pezzi un fascino aerodinamico, ideato appositamente per evitare che la cera fuoriesca dalle sfaccettature.

Una combinazione al tempo stesso decorativa e funzionale quindi, dove gli archi contemporanei giocano con volumi e contrasti, passando dai blocchi di diverso colore in un’interessante alternanza cromatica.