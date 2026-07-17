Gigi D’Alessio, arriva il raddoppio della data allo stadio di Napoli

NAPOLI – A meno di un mese dall’annuncio del grande concerto del 6 giugno 2027, l’abbraccio tra Gigi D’Alessio e Napoli continua a crescere e a grande richiesta arriva il raddoppio: alla già attesissima data allo Stadio Diego Armando Maradona, si aggiunge un secondo appuntamento, il 5 giugno 2027. Due live che si preannunciano indimenticabili, per celebrare a suon di musica l’amore immenso tra l’artista e i suoi fan, nella città che lo ha visto nascere e che continua ad accoglierlo con un affetto senza confini.

Dopo i numeri incredibili della residency alla Reggia di Caserta, che ha richiamato 100.000 spettatori in dieci serate sold out, la notizia dell’ennesimo raddoppio a Roma – che porta a quattro i live di Gigi nella Capitale in meno di un anno, e il clamoroso entusiasmo suscitato dall’annuncio del ritorno al Maradona, Napoli si prepara a vivere un altro straordinario evento con D’Alessio protagonista sul palco. I due concerti del 5 e 6 giugno 2027 saranno un’occasione speciale per ripercorrere insieme i grandi successi che hanno segnato il suo percorso artistico e umano, fino alle canzoni più recenti: brani ed emozioni che hanno cementato un legame unico con il pubblico, attraversando generazioni e trasformandosi in una colonna sonora condivisa da milioni di persone.

I biglietti per la nuova data del 5 giugno 2027 saranno disponibili su Ticketone e nelle prevendite abituali dalle ore 16:00 di oggi. Intanto prosegue il conto alla rovescia per la reprise del tour “Gigi Palasport”, che il prossimo autunno riporterà l’artista nei principali palazzetti italiani. Ecco il calendario aggiornato:

14 novembre 2026 – Roma, Palazzo dello Sport

15 novembre 2026 – Bologna, Unipol Arena

25 novembre 2026 – Bergamo, ChorusLife Arena

27 novembre 2026 – Padova, Kioene Arena

1° dicembre 2026 – Messina, PalaRescifina

4 dicembre 2026 – Reggio Calabria, PalaCalafiore

7 dicembre 2026 – Bari, PalaFlorio

15 dicembre 2026 – Roma, Palazzo dello Sport

19 dicembre 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum

23 dicembre 2026 – Torino, Inalpi Arena

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. “Gigi Palasport” è prodotto da GGD e Friends & Partners; RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.