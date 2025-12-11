Giorgio Ciccarelli: nuovo video per “A luci spente”. Le prime date del tour 2026

MILANO – A ridosso dell’uscita del disco “A luci spente” di Giorgio Ciccarelli è disponibile online il meraviglioso videoclip realizzato da Cosbru sulla title track del quarto album di inediti dell’ex Sux! e Afterhours.

«“A luci spente” è il brano simbolo del mio nuovo album – racconta Ciccarelli – una fusione di voce malinconica, sonorità sinuose e testi poetici di Tito Faraci. Per il videoclip ho scelto di non apparire, lasciando spazio a un racconto in stop-motion creato con Cosbru: due figure di plastilina che si amano, si perdono e si ritrovano fino a sognare di diventare umane. Un piccolo cortometraggio che unisce cinema e animazione e che valorizza il mio quarto disco di inediti».

L’album è disponibile su CD, LP, LP colorato oro tramite Vrec Music Label / Audioglobe distribuzione. Giorgio Ciccarelli, dopo la presentazione milanese, sarà in tour per tutto il 2026: sono già una decina gli appuntamenti dell’artista che partirà dalla Toscana fino a raggiungere provincie in Emilia, Veneto, Sicilia e Liguria (calendario in definizione).

20/02 – Bottega Roots – Colle Valdelsa (SI)

21/02 – Circolo Arci Khorakhane – Grosseto

27/02 – Centrale66 – Modena

28/02 – Officina19 – Piove di Sacco (PD)

05/03 – Pablo – Palermo – Opening act: La Classe Dirigente

06/03 – Sonica – Siracusa – Opening act: La Classe Dirigente

07/03 – Ragusa TBA

08/03 – Gru – Giarre (CT)

13/03 – Esoteric Pro Audio Theater – Villafranca Veronese (VR)

20/03 – Empiria – Genova