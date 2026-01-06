Giovanni Accadìa, uno dei chitarristi più promettenti della sua generazione

FOGGIA – Giovanni Accadìa è nato nel 1999 e rappresenta uno dei giovani chitarristi più promettenti della sua generazione. Si è esibito sia in veste di solista che in formazioni da camera in paesi come Brasile, USA, Belgio, Svizzera, Germania, Italia. Il suo primo recital solistico di spessore internazionale risale al 2014 quando, appena quindicenne, si è esibito presso la prestigiosa Sala Accademica del Pontificio Istituto di Musica Sacra, a Roma. Nel 2023 si è classificato come uno dei 12 migliori chitarristi al Guitar Foundation of America 50th Anniversary, tra più di 60 chitarristi provenienti da tutto il mondo. Ha vinto diversi concorsi internazionali e nazionali tra cui il 41st Annual Sholin International Guitar Competition a Tucson, la Lugano International Music Competition, il Brussels International Guitar Competition e la International Competition City of Barletta (Barletta).

Nel 2016 è stato selezionato, in occasione del campus chitarristico tenutosi a Salerno, tra più di 80 chitarristi per registrare un CD pubblicato in allegato al magazine SeiCorde. Nel 2020 ha inciso il suo primo disco, “Soli Deo Gloria“, pubblicato con l’etichetta discografica DotGuitar, a seguito della vittoria del Primo Premio al Brussels International Guitar Competition a Bruxelles. Ha iniziato i suoi studi di chitarra all’età di 8 anni e ad 11 il suo percorso di studi al Conservatorio di Musica “Umberto Giordano”, a Rodi Garganico. Ha qui studiato sotto la guida del maestro Marco Salcito, conseguendo nella sua classe il compimento degli anni pre-accademici. Ha frequentato masterclass con alcuni tra i massimi esponenti del panorama chitarristico mondiale.

Ha conseguito il Diploma Accademico di I livello sotto la guida del maestro Aniello Desiderio al Conservatorio di Potenza, ottenendo il massimo dei voti più lode. Sempre presso la stessa istituzione ha conseguito il Diploma Accademico di II livello nella classe del maestro Andrea De Vitis, sempre con il massimo dei voti. È stato studente della masterclass annuale alla Segovia Guitar Academy tenuta dal maestro Paolo Pegoraro, ricevendo una borsa di studio come uno dei migliori studenti. È parte del Bolton Guitar Studies alla University of Arizona a Tucson negli Stati Uniti d’America, dove insegna come Teaching Assistant e frequenta un biennio in Guitar performance nella classe di Tom Patterson.