Gli ‘I Shot A Man’ vincono il Deltablues 2020

MILANO – Concluso il Deltablues 2020 con l’ultimo weekend che ha visto esibirsi Linda Valori, la Treves Blues Band, i Superdownhome, la Bud Spencer Blues Explosion, i Boogie Bombers, Kirk Fletcher Band, è giunto il momento di celebrare i vincitori delle Selezioni Italiane per l’IBC, tenutesi la sera del 20 Settembre, che hanno visto esibirsi i Bad Blues Quartet dalla Sardegna, The Blues Queen dalla Campania, i Dago Red dalle Marche e gli I Shot A Man dal Piemonte. Queste selezioni sono organizzate dal Deltablues in collaborazione con la rivista Il Blues e il festival Rootsway.

Una giuria qualificata, composta da giornalisti ed esperti come Antonio Boschi del festival Rootsway di Parma, Beppe Ceccato, TGcom24, Guido Giazzi, direttore del Buscadero, Claudio Donà, Conservatorio Jazz di Rovigo, Beppe Facchetti, musicista, e Stefano Marise, fondatore del festival Deltablues, ha alla fine decretato come vincitori gli ‘I Shot A Man’ dopo aver assistito alle esibizioni, tutte di altissimo livello, dei quattro gruppi. A causa dell’emergenza Covid, però, l’International Blues Challenge 2021, organizzato dalla Blues Foundation è stato spostato al 2022, ma i nostri sapranno sfruttare questo periodo per prepararsi al meglio alla sfida che li attende.