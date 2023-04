“I pensieri di un uomo”, il nuovo singolo di Toni Malco

MILANO – È in radio e disponibile in digitale il nuovo singolo di Toni Malco “I pensieri di un uomo“(Studio63/Pirames International). Fuori anche il video. Il singolo “I Pensieri di un uomo” fotografa in pieno quelli che sono quei pensieri più intimi che l’uomo riserva all’universo femminile, con la giusta ironia, che fa di questa canzone un messaggio divertente e accattivante.

«“I pensieri di un uomo” è una canzone briosa ritmica e allegra, nata quasi per gioco insieme al mio amico, il noto autore Luigi Lopez con Maria Rita Parroccini, con i quali – racconta Toni Malco – ho condiviso la realizzazione del mio nuovo album. Questo brano ha un sapore sbarazzino che abbiamo cercato di trasporre nella realizzazione del video, girando tra la metropolitana di Roma e le strade del centro capitolino».

Toni Malco appartiene alla grande famiglia dei cantautori romani. Già vincitore del Festival di CENTOCITTA’, si aggiudica il Telegatto di Sorrisi e Canzoni Tv. Ha al suo attivo 5 album e 7 singoli con le maggiori etichette discografiche (RCA, Carosello, Ricordi e Sony Music). Adesso è alla pubblicazione del sesto disco che sottolinea la sua piena maturazione artistica. Prodotto dallo STUDIO 63 l’album, curato dall’autore musicista Luigi Lopez, ha tutti i requisiti per essere un lavoro di pregevole fattura. Toni Malco ha intrecciato i suoi primi passi con quelli di famosi compagni di viaggio come Rino Gaetano con il quale ha condiviso una lunga e indimenticabile esperienza artistica fra le mura della gloriosa RCA italiana respirando i talenti di altri grandissimi artisti come Lucio Battisti, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Riccardo Cocciante e tanti altri.

Da sempre grande appassionato di calcio trova lo spunto nel 1983 per scrivere, insieme a Claudio Natili e Silvio Subelli, un brano dal titolo “Vola Lazio vola” inno ufficiale della sua squadra del cuore, la S.S. Lazio. Impegnatissimo anche nel sociale, è infatti da tempo, sostenitore della Onlus Mango, organizzazione benefica che raccoglie fondi per adozioni a distanza di bambini nel Paraguay. Adora esibirsi dal vivo perché è con il contatto diretto con il pubblico dove lui trova la sua dimensione più congeniale. Questo nuovo lavoro vuole essere la piena consacrazione di questo interessante artista del panorama pop italiano ed europeo.