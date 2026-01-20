Mario Venuti, esce il nuovo videoclip “Tempo e soldi”

CATANIA – Dal 16 gennaio è disponibile su tutti gli store digitali ed in rotazione radiofonica il nuovo singolo di MARIO VENUTI dal titolo TEMPO E SOLDI. Pubblicato su Etichetta MICROCLIMA con edizioni Microclima/Sugar e distribuito da FUGA. Registrato in Sicilia con la produzione artistica e l’arrangiamento a cura di Tony Canto. Il brano è accompagnato da un bellissimo Videoclip ideato e scenneggiato da Giuseppe Vizzini, che è anche l’autore della copertina del singolo nonché delle Opere contenute nel Video. Vizzini, con lo pseudonimo di zziny paint, è uno dei protagonisti dell’impressionismo digitale contemporaneo.

“Tempo e Soldi” è una ventata di musica dal sound fresco e il video ci trasporta in una dimensione di sogno, allegro e animato. Mario Venuti torna con il suo linguaggio musicale, delicato e inconfondibile. Il nuovo singolo è una canzone che sprigiona una sottile scossa ritmica fin dalle primissime battute di chitarra.

“Un lampo di comunicazione, una istant song, scritta pressoché di getto sul valore che si dà al tempo e al denaro. Più passano gli anni più dò valore al tempo che cerco di usare al meglio. Il rapporto col denaro, quando non si è oppressi dal bisogno, diventa più elastico e relativo ai nostri progetti. In gioventù ho sperimentato esercizi di resilienza molto educativi. Lunghi periodi con pochi spicci in tasca ma con una gran voglia di fare musica e di emergere. Il tempo è un dato oggettivo e definitivo. Il denaro è un dato relativo. Può sempre cambiare e ribaltarsi”. Racconta Mario Venuti.

Lo stile funk/uptempo si lega alla perfezione con il messaggio del testo che racconta di quanto il tempo sia la vera nostra ricchezza in questa vita. Interpretato da grandi musicisti: Tony Canto alle chitarre elettriche Piano e Programming, Iacopo Sinigaglia alle ritmiche elettroniche, alla batteria Franco Barresi e Vincenzo Virgillito al basso. Mario Venuti voce e chitarra. Mario Venuti inoltre sarà in tour in tutta la penisola per questo nuovo 2026 in duo chitarristico con Tony Canto.

Mai Come Ieri Tour

07.02.2026 BARI Teatro Forma

26.03.2026 SETTIMO TORINESE (TO) La Suoneria

27.03.2026 MILANO Blue Note Milano

28.03.2026 PRATO Il Garibaldi

27.11.2026 VERONA Teatro Alcione

28.11.2026 GENOVA LaClaque

29.11.2026 ROMA Auditorium Parco della Musica – Teatro Studio Borgna