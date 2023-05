MILANO – Il 9 giugno esce in digitale l’album “Il mio canto libero”, 8 cover in versione “ninna nanna” che Bianca Atzei dedica al figlio appena nato Noa Alexander: “Amore disperato”, “A mano a mano”, “Buonanotte fiorellino”, “Il cielo in una stanza”, “Il mio canto libero”, “La cura”, “La donna cannone”, “Solo per te”.

“Al settimo mese di gravidanza ho sentito forte il desiderio di realizzare un album con tutte le canzoni che ho cantato e fatto sentire ogni giorno durante i mesi di gravidanza a Noa – racconta Bianca – Sono canzoni importanti della musica italiana scritte da grandi autori, reinterpretate e riarrangiate in una chiave più morbida e dolce per esser cantate come delle ninna nanna. Spero che ogni canzone possa essere una dedica d’amore da parte di ogni mamma per i propri figli come lo è per me”.

Bianca Atzei, classe 1987, nasce a Milano con il cuore in Sardegna. Appassionata di interpreti come Luigi Tenco, Patty Pravo e Sergio Endrigo, nell’agosto 2012 pubblica il singolo “L’amore vero”, che in poco tempo diventa un grande successo radiofonico. A seguire, nell’autunno dello stesso anno, esce il singolo “La gelosia” in duetto con Francesco “Kekko” Silvestre dei Modà, ad oggi con 13 milioni di visualizzazioni su YouTube. Nel 2013 arriva la collaborazione con il cantautore Niccolò Agliardi nel brano “Fino in Fondo” e continua quella con Kekko Silvestre, autore per Bianca della sua hit dell’estate “La paura che ho di perderti” che ottiene 16 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Bianca ha partecipato alla 65esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Il solo al mondo” e la cover di “Ciao amore, ciao” di Luigi Tenco. Entrambi i brani sono contenuti nel suo primo album, “Bianco e Nero” (Baraonda/Artist First), pubblicato il 12 febbraio 2015. Nello stesso anno, Bianca duetta con J-Ax nel singolo del rapper milanese, “Intro”. Nel 2017 Bianca ha partecipato alla 67esima edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Big” con il brano “Ora esisti solo tu”, certificato disco d’oro. Nello stesso anno porta avanti un tour di 30 date.

Il 15 giugno 2018 esce il singolo “Risparmio un sogno”, scritto da Ultimo. Il 5 febbraio 2021 esce in collaborazione con i Legno il brano “John Travolta”, a cui segue, il 7 luglio dello stesso anno, “Straniero” in collaborazione con Seryo e il produttore Boss Doms che ne cura l’arrangiamento. L’8 marzo 2022 pubblica “Videogames” feat. Ciao Sono Vale & Danti e l’8 aprile “Collisioni” feat. Virginio. Il 29 aprile 2022 esce il suo secondo progetto discografico, “Veronica”, che contiene, tra le altre, le collaborazioni con J-Ax, Arisa, Briga e Malgioglio.