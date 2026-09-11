Il Premio Emergente fa tappa ad Ostia con i migliori giovani talenti di cucina, pizza e sala del centrosud

OSTIA – È partita l’edizione 2027 del Premio Emergente. Dopo la Selezione Nord, che si è svolta a giugno presso il Campus De Filippi di Varese, arriva il momento della Selezione CentroSud, in programma lunedì 5 e martedì 6 ottobre 2026 a Ostia, presso l’Università degli Studi Roma Tre e il CFMP Castel Fusano Istituto di via Bernardino da Monticastro, sul Lungomare. Due giornate intense in cui i migliori giovani talenti del Centro e del Sud Italia si contenderanno l’accesso alla Finale Nazionale, in programma nella primavera 2027 insieme ai finalisti già selezionati a Varese.

I concorrenti di EmergenteChef, tutti under 30, si affronteranno in due batterie da cui usciranno i 4 vincitori ammessi alla Finale. Ogni candidato dovrà presentare, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento, due ricette a una giuria di esperti composta da giornalisti, chef e operatori del settore, chiamati a valutare tecnica, gusto e capacità di interpretazione personale. Dodici i giovani chef selezionati per questa tappa, pronti a mettersi alla prova davanti a una giuria d’eccellenza.

Ecco i 12 giovani talenti:

Filippo Ballani – Uliassi – Senigallia, Marche

Gianluigi Esposito – L’Aqua Countryside – Vico Equense , Campania

Maria Maddaloni – Viride by Carlo Cracco Hotel Corinthia – Roma, Lazio

Luca Marzocca – Due Camini – Brindisi, Puglia

Luca Minutilli – Seguire le botti – Borgo Vodice, Lazio

Daniele Pace – Taverna Estia – Brusciano, Campania

Fabio Pellizzaro – Dalla Gioconda – Gabicce Monte, Marche

Filippo Perotti – Arnolfo – Colle di Val Sesia , Toscana

Francesco Petito – Michellasso – Napoli, Campania

Kevin Scalise – Abruzzino Oltre – Lamezia Terme, Calabria

Giorgio Vaccaro – Partage – Napoli, Campania

Davide Zonca – Sintesi – Ariccia, Lazio

Anche EmergentePizza vedrà in gara dodici concorrenti, questa volta under 35. Il programma prevede l’arrivo dei pizzaioli lunedì mattina 5 ottobre, quando prepareranno l’impasto che utilizzeranno il giorno successivo. Nel primo pomeriggio si svolgerà la prova della pizza classica “Margherita”, realizzata con un impasto preparato presso le proprie strutture. Il giorno seguente toccherà alla prova più attesa, quella a tema creativo, da realizzare con l’impasto lavorato il giorno prima. Al termine delle due prove, i 4 pizzaioli con il punteggio più alto conquisteranno il pass per la Finale.

I nomi degli 12 giovani talenti:

Alessandro Bruni – Clementina – Fiumicino, Lazio

Diego Caiazzo – Capriccio – Monsano, Marche

Gabriele Convertino – Antitesi – Frascati, Lazio

Sabato Giordano – Die’ Gustibus – Giffoni dei Casali, Napoli

Cristian Gulizia – SEU – Roma, Lazio

Ciro Miccoli – Dai!Bro – Taranto, Puglia

Marco Morvillo – Pizza & Bolle La napoletana – Roma, Lazio

Emanuele Muhaxhiri – Fra Teglia e tonda – Velletri, Lazio

Davide Pignataro – Raf Bonetta Pizzeria – Napoli, Campania

Stefano Romano – Romano artigiani del gusto – Brindisi, Puglia

Francesco Ruggia – Maharia – Menfi, Sicilia

Riccardo Velluso – Dieci Diego Vitagliano – Napoli, Campania

EmergenteSala: dalla Franciacorta a Ostia, un percorso di formazione e gara

I dodici candidati under 30 di EmergenteSala arrivano alla Selezione CentroSud già con un bagaglio comune: una settimana prima si sono infatti conosciuti durante un viaggio didattico in Franciacorta, ospiti del Consorzio Franciacorta, due giornate dedicate a visite in cantine d’eccellenza, degustazioni guidate e approfondimenti sulle tecniche di servizio. Il percorso di selezione prosegue il 5 ottobre con la “Cena di Gara”, primo vero banco di prova per i concorrenti: un servizio a tutti gli effetti, durante il quale una giuria composta da, esperti del settore e giornalisti avrà il compito di valutare competenza, tecnica e passione dei candidati.

A rendere questo appuntamento ancora più speciale sarà il menù, realizzato con i prodotti dei partner dell’iniziativa e firmato, per la prima volta insieme, da tre tra i più noti chef del litorale: Gianfranco Pascucci del ristorante Pascucci Al Porticciolo Daniele Usai del ristorante Il Tino* e Marco Claroni de L’Osteria dell’Orologio. Anche gli allievi dell’Università RomaTre insieme al Professore Fabio Toso, metteranno la firma al menù della cena realizzando un dessert dedicato. Le gare che riguardano i giovani talenti di Sala si completano la mattina seguente con l’impegnativa “Prova Teorica”. Anche per questa categoria i migliori 4 accederanno alla Finale.

I 12 giovani talenti in gara:

Diana Bartich – Quid – Roma, Lazio

Alice Bressan – Ristorante Vela Domus Maris Boutique Hotel – Sciacca, Sicilia

Daniele Campagna – SEU – Roma, Lazio

Maria Di Francesco – Materiaprima* – Cisterna di Latina, Lazio

Luigi De Palma – Pasha* – Polignano a Mare, Puglia

Alessandra Fortunato – Braccialieri Luxury Resort – Avola, Sicilia

Federico Foschi – Tenuta San Pietro a Pettine – Trevi, Umbria

Gianmarco Lari – Sciabola* Hotel St. Mauritius – Forte dei Marmi, Toscana

Lorenzo Nesi – Ristorante Campo del Drago** Rosewood Hotel – Castiglion del Bosco

Clelia Persia – Pascucci al Porticciolo* – Fiumicino, Lazio

Olha Pysanchyn – Indaco* Hotel Regina Elisabetta – Ischia, Campania

Andrea Tamburri – Antica Osteria Nonna Rosa* – Vico Equense, Campania

EmergenteTribe e la Premiazione: la festa che chiude la due giorni

Particolare rilievo sarà dato al momento della Premiazione, in programma nel pomeriggio di martedì 6 ottobre, al termine di tutte le gare. L’appuntamento si inserisce in EmergenteTribe, il momento conclusivo pensato non come semplice cerimonia, ma come vera occasione di incontro, festa e convivialità tra le diverse generazioni del Premio. Dalle ore 15, fino a sera, Ostia si animerà con la partecipazione di numerosi ex vincitori ed ex concorrenti di Emergente, provenienti da tutte le categorie, per ritrovarsi e fare rete con i nuovi protagonisti dell’edizione 2027. Non mancherà la presenza di chef, pizza chef e pastry chef della Capitale e del litorale romano, che animeranno il pomeriggio preparando le proprie specialità e offrendole in degustazione ai presenti, in un vero e proprio show cooking diffuso.

Il pomeriggio ospiterà anche un talk dedicato alle giovani generazioni di imprenditori e operatori della ristorazione e dell’ospitalità della costa laziale, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni. Un’occasione unica di networking, scambio e confronto tra chef affermati, giovani talenti emergenti e operatori del settore, in un clima informale e conviviale che racchiude lo spirito più autentico del Premio Emergente: la trasmissione di competenze ed esperienza tra generazioni diverse, unita dalla stessa passione per la ristorazione e l’ospitalità. L’evento gode del patrocinio di Roma Capitale.