Il primo della lista, il brano pop di Mirall: testo e significato

Disponibile dal 21 agosto il nuovo singolo di Greta Ciurlante in arte Mirall con contaminazioni italianissime autorali nel testo, cantabile e scherzoso

Venerdì 21 Agosto 2020 è stato rilasciato in tutti gli store digitali (e in Radio) “Il primo della lista” che uscirà per Carioca Records e distribuito da Artist First, della giovane cantautrice toscana Mirall, all’anagrafe Greta Ciurlante.

“Il primo della lista” è un brano pop di livello. Di ispirazione cantautorale decisamente di stampo “anni ‘90” è un brano accattivante che strizza l’occhio però a sonorità moderne, con contaminazioni italianissime autorali nel testo, cantabile e scherzoso, condito da citazioni ironiche con riferimenti a personaggi come Leopardi, Tony Renis e il rapper Ghali.

Mirall vola leggera ma consapevole sugli intricati rapporti dove la superficialità sembra quasi d’obbligo e si diverte, con intelligenza, a prendere e prendersi in giro con eleganza buttando all’aria tutti gli stantii stereotipi femminili.

CHI É MIRALL

Greta Ciurlante, in arte Greta Mirall è una cantautrice toscana. Sin da giovanissima inizia a collaborare con musicisti della scena jazz e soul come cantante e autrice. Collabora con i Q proj (Vince Bramanti, Andrea Cozzani e Dario Carli) nell’album “New Breeze” che vede anche la collaborazione del portoricano Efrain Toro (percussionista di numerosi artisti fra cui Stan Getz, George Benson, Kiss e molti altri). Collabora con la big band White Orcs per cui Greta scrive e interpreta alcuni brani, grazie ai quali ha il grande piacere di duettare con Tony Momrelle della storica band acid-jazz Incognito. Greta viene scelta da Massimiliano Pani, figlio di Mina, come voce portante di un suo spettacolo sulla storia della musica italiana. Nella scena jazz collabora con Piero Frassi, Gabriele Evangelista e Bernardo Guerra per il progetto “Mirall Circles”, album uscito a maggio 2018. Nel 2019 esce il suo primo singolo in italiano “Un chicco di caffè”. Invece il primo singolo che uscirà su Carioca Records nel 2020 sarà “Il Primo Della Lista”.

TESTO IL PRIMO DELLA LISTA – MIRALL

Sai che c’è?

Che non vivo solo per te

Senza “ma”

Niente scuse né troppi “bla bla”

Te lo dico nettamente in anticipo

Come un rapido Eurostar

Vai tranquillo che non sono le solite

Quattro chiacchiere da bar

Mac menù

Come un’ostrica dentro un fast food

Parla tu

Che neanch’io voglio rompermi il mood

Questa sera è davvero fantastica

E va bene anche per me

Se non fosse per quel cuore di plastica

Made in China come te

Dove vai vai, cosa fai fai, cosa vuoi vuoi, cosa vuoi

Sei tu che non senti emozioni

Uoooh!

Marlon Brando va al secondo posto e tu

Tu sei il primo della lista, il primo della lista

Dimmi quando quando capirai anche tu

Che era amore a prima vista, amore a prima vista

Sai che c’è

Che neanche tu sai perché

Ma tant’è

Gira gira poi torni da me

Questa sera sembra proprio fantastica

E va bene anche per me

Se non fosse per quel cuore di plastica

Made in China come te

Dove vai vai, cosa fai fai, cosa vuoi vuoi, cosa vuoi

Sei tu che non senti emozioni

Uoooh!

Marlon Brando va al secondo posto e tu

Tu sei il primo della lista, il primo della lista

Dimmi quando quando capirai anche tu

Che era amore a prima vista, amore a prima vista

Voglio questa luna da mangiare voglio te

Mille stelle da incendiare

Dentro un mare di ghiaccio baci e champagne

E voglio questa notte, questa luna

E naufragare ancora in questo dolce mare

E poi ricominciare

Marlon Brando va al secondo posto e tu

Tu sei il primo della lista, il primo della lista

Dimmi quando quando capirai anche tu

Che era amore a prima vista, amore a prima vista

Marlon Brando va al secondo posto e tu

Bollicine a prima vista, il primo della lista

Dimmi quando quando capirai anche tu

Che era amore a prima vista, amore a prima vista