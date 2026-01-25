Jason Derulo torna in Italia per un’unica imperdibile data il 6 marzo all’Unipol Arena di Bologna

BOLOGNA – Jason Derulo torna live in Italia con un unico grande appuntamento venerdì 6 marzo all’Unipol Arena di Bologna. La data italiana farà parte del tour mondiale The Last Dance World Tour. Sul palco l’artista porterà, oltre ai suoi più grandi successi, i brani contenuti nel suo atteso nuovo album d’inediti “THE LAST DANCE (Part 1)”, uscito oggi in tutto il mondo.

Sebbene sia riconoscibile in tutto il mondo come cantante e autore multiplatino, la storia di Jason inizia in modo semplice. Autodefinitosi “ragazzo di una famiglia haitiana di Miami” ha lavorato in modo silenzioso e costante per emergere come uno degli artisti più prolifici della sua generazione. Con oltre 250 milioni di singoli venduti e decine di miliardi di streaming, il suo repertorio comprende inni generazionali multiplatino come “Talk Dirty [feat. 2 Chainz]”, “Wiggle”, “Swalla” e “Savage Love”, che ha raggiunto la posizione n. 1 della Billboard Hot 100 e le classifiche di 16 Paesi.

Sia che collabori con i BTS, Nicki Minaj, Luke Bryan o Michael Bublé, Derulo continua a fondere con disinvoltura generi, culture e suoni globali. La sua recente hit virale “Snake” con Nora Fatehi ha totalizzato oltre 124 milioni di visualizzazioni. Con quasi 250 milioni di follower su tutte le piattaforme, Jason Derulo è anche il quarto uomo più seguito su TikTok e l’undicesimo account in assoluto, dimostrando di essere tanto influente online quanto nelle classifiche.