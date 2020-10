John Lennon, è uscita “La Biografia Definitiva”

NEW YORK – Per l’undicesima volta Mark David Chapman ha chiesto la grazia e per l’undicesima volta gli è stata negata! La domanda è chi o che cosa ha ucciso John Lennon? Di John non ce n’era uno solo: quindi quando è morto il «vero» Lennon? I proiettili sparati dal suo assassino sono stati solo l’estremo sigillo. Ma perché è andata così? Nella tarda serata dell’8 dicembre 1980, quando si diffuse la notizia che John Lennon, la rockstar più amata del mondo, era stato ucciso a sangue freddo a New York, per milioni di persone il pianeta smise di girare.

Nel volume “John Lennon. La biografia definitiva”, edito da Sperling & Kupfer, la famosa biografa musicale e giornalista Lesley-Ann Jones dipana i molti tratti enigmatici del personaggio, delineando un ritratto integrale e inedito dell’uomo e dell’artista, della sua vita, dei suoi rapporti sentimentali, della sua drammatica morte, della sua imperitura eredità musicale.

Scavando in profondità, l’autrice sonda gli alti e i bassi dell’attività artistica e della vita privata di Lennon, ridefinendo il percorso che lo portò a stabilirsi a New York, dove venne ucciso per strada, fuori dal palazzo in cui abitava, in quella fatale notte d’inverno. Ma chi, o che cosa, ne provocò la morte? E quando morì davvero «l’autentico» John Lennon? Basandosi su ricerche di prima mano, foto inedite e testimonianze esclusive, questa biografia offre una coinvolgente immagine a tutto campo di una delle più leggendarie e iconiche figure della cultura musicale contemporanea, a quattro decenni dalla sua tragica morte. Ripercorrendo anche l’epopea dei Beatles, Lesley-Ann Jones ricostruisce l’identità lennoniana, attraverso i racconti di chi, nel corso del tempo, lo conobbe intimamente: dalla prima moglie, Cynthia, al figlio primogenito Julian; dal compagno nei Beatles, Paul McCartney, all’ex amante May Pang; fino ad Andy Peebles, l’ultimo giornalista che lo intervistò, un paio di giorni prima dell’uccisione di John.

Lesley-Ann Jones è una giornalista e opinionista inglese, da oltre venticinque anni nel mondo della musica e dell’industria discografica. È autrice di numerosi libri, tra cui il bestseller ‘Freddie Mercury – I Will Rock You’, pubblicato in Italia da Sperling & Kupfer. Madre di tre figli, vive a Londra.