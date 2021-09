Le 50 Migliori Pizze in Viaggio in Italia – da taglio e asporto – 2021, ecco l’elenco completo

ROMA – Taglia il traguardo della seconda edizione “Le 50 Migliori Pizze in Viaggio in Italia – da taglio e asporto – 2021”. I “Forno Verde” per la sostenibilità ambientale sono stati assegnati a Pizzarium (Roma) e Grotto Pizzeria Castello (Salerno). Al primo posto si conferma “Pizzarium” di Gabriele Bonci, a Roma, seguito in seconda posizione da La Masardona di Napoli: ecco l’elenco completo.

1. Pizzarium – Roma, Lazio

2. La Masardona – Napoli, Campania

3. Oliva Pizzamore – Acri (CS), Calabria

4. Saporè Pizza Bakery – San Martino Buon Albergo (VR), Veneto

5. Tellia – Torino, Piemonte

6. Sancho – Fiumicino (RM), Lazio

7. ‘O Fiore Mio Pizze di Strada – Bologna, Emilia-Romagna

8. Granocielo – Avezzano (AQ), Abruzzo

9. Grotto Pizzeria Castello – Caggiano (SA), Campania

10. Gina Pizza – Ercolano (NA), Campania

11. Lievito Pizza, Pane… – Roma, Lazio

12. Antico Forno Roscioli – Roma, Lazio

13. La Divina Pizza – Firenze, Toscana

14. Panificio Menchetti – Arezzo, Toscana

15. Alimento – Brescia, Lombardia

16. Forno Brisa – Bologna, Emilia-Romagna

17. 1947 Pizza Fritta Napoli – Napoli, Campania

18. Pizzeria Cocco – Sassari, Sardegna

19. Pane E Tempesta – Roma, Lazio

20. Kalavrì – Catanzaro, Calabria

21. Piedigrotta 2 Express – Il Pizz’ino – Alessandria, Piemonte

22. Pizzeria Campana Dal 1990 – Corigliano Calabro (CS), Calabria

23. PorzioNi di pizza – Napoli, Campania

24. Pistamentuccia – Bologna, Emilia-Romagna

25. Scrocchia – Bergamo, Lombardia

26. Ghevido – Sesto Fiorentino (FI), Toscana

27. Pizzeria Paco Linus & Luca Iannicelli – Napoli, Campania

28. Pizzeria Da Filomena – Castrovillari (CS), Calabria

29. Lievitamente – Viareggio (LU), Toscana

30. Pizzeria a taglio Angelo & Simonetta – Roma, Lazio

31. Il Pizzicotto – Lecce, Puglia

32. Pane Pizza e… – Vicenza, Veneto

33. Romanorvm Pizza Romana – Trieste, Friuli-Venezia Giulia

34. Bianca Pizza Artigianale – Jesi (AN), Marche

35. Pizzeria Al Trancio Da Charlotte – Albenga (SV), Liguria

36. Pizzeria Mary Rose – Napoli, Campania

37. Rivoluzione Pizza Bembo – Padova, Veneto

38. Ben Cotta – Bologna, Emilia-Romagna

39. PezZ de Pane – Frosinone, Lazio

40. Sauardò – Civitanova Marche (MC), Marche

41. Officine Bartolini – Perugia, Umbria

42. Compagnia della Pizza – Giulianova (TE), Abruzzo

43. Panificio Graziano – Palermo, Sicilia

44. 50 Teglie – Torino, Piemonte

45. Panificio Di Gesù – Altamura (BA), Puglia

46. IBRIS – focacce e pizze – Trento, Trentino-Alto Adige

47. 5 Lire – Potenza, Basilicata

48. Storie di Pane – Vallo della Lucania (SA), Campania

49. L’Orso in teglia – Messina, Sicilia

50. 20 Pizza & Delicious in Teglia – Cava de’ Tirreni (SA), Campania