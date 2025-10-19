Levante, Carlo Marrale/Silvia Mezzanotte, il contest per cantautrici e l’album di Bianca d’Aponte al Premio d’Aponte 2025

AVERSA – Mancano pochi giorni al 21° “Premio Bianca d’Aponte”, il contest riservato a cantautrici in programma al teatro Cimarosa di Aversa il 24 e 25 ottobre. Una edizione particolarmente importante perché proprio venerdì 24 ottobre uscirà “Bianca d’Aponte – Ensemble per Bianca” (Gro dischi/Ird), il primo disco dove si potrà ascoltare la voce della giovane e talentuosa cantautrice scomparsa prematuramente nel 2003 a 23 anni. L’album, realizzato grazie al contributo di NuovoImaie, sarà presentato sabato mattina nell’ambito della manifestazione.

Il cuore della due giorni sarà il concorso, che vedrà come finaliste: Giglio (al secolo Martina Giglio) da Torino, Indelicato (Giorgia Maria Indelicato) da Trapani, Lumen (Silvia Demita) da Taranto, Malto (Chiara Ceccatelli) da Siena, Momi (Monica Commisso) da Udine, Nove (Roberta Guerra) da Genova, Claudia Salvini da Arezzo, Micaela Tempesta da Napoli, Testimone (Alessandra Raschetti) dalla Svizzera, Canton Ticino, e Marta Maria Valerio da Napoli.

Ricco e prestigioso il parterre degli ospiti, a partire da Levante, cantautrice di grande levatura e riferimento per molte sue giovani colleghe. L’artista siciliana sarà la madrina di questa edizione, presiedendo la giuria e proponendo un brano di Bianca d’Aponte, oltre ad altri del suo repertorio. Sul palco del Cimarosa salirà anche Carlo Marrale, storico fondatore dei Matia Bazar e autore di canzoni come “Vacanze romane”, che riceverà il premio alla carriera della Città di Aversa e si esibirà insieme ad un’altra ex-componente dello storico gruppo, Silvia Mezzanotte.

Ma il Premio vedrà come ospiti anche Carolina Bubbico, Brunella Selo, Bungaro e Giuseppe Anastasi. Ed inoltre Valentina Lupi, che come vincitrice della scorsa edizione aprirà entrambe le serate, ed alcune ex finaliste e vincitrici come Cristiana Verardo, Veronica Marchi e Manuela Zero. A completare il cast Acquachiara, vincitrice del contest Music for Change, il violinista Edoardo Amirante e un gruppo di alunni del liceo classico e musicale Domenico Cirillo di Aversa, che proporranno una canzone di Bianca d’Aponte.

Al cartellone si aggiunge poi l’irlandese Naomi Berrill, vincitrice del Premio Bianca d’Aponte International, selezionata fra le finaliste del recente Premio Andrea Parodi di Cagliari, manifestazione gemellata con il d’Aponte. A condurre le serate saranno Carlotta Scarlatto e Ottavio Nieddu, mentre la direzione artistica è di Ferruccio Spinetti. Una band residente, coordinata da Alessandro Crescenzo, accompagnerà alcune concorrenti e alcuni ospiti. Il festival avrà come principali media partner Rai Radio1 e Rai Radio Techetè e il patrocinio di Rai Campania.

PROGRAMMA

Giovedì 23 ottobre ci sarà una sorta di anteprima con un seminario sulla scrittura di canzoni tenuto da Giuseppe Anastasi e Giuseppe Barbera, in programma dalle 10 alle 17 all’Auditorium Bianca d’Aponte (in Via Nobel ad Aversa).

Venerdì alle 20 al Teatro Cimarosa la prima serata, con le finaliste che proporranno un brano a loro scelta. Come ospiti si esibiranno Acquachiara, gli allievi del Liceo Cirillo, Naomi Berrill, Carolina Bubbico, Valentina Lupi, Carlo Marrale con Silvia Mezzanotte, Cristiana Verardo, Manuela Zero.

Sabato 25 si comincerà alle 10 con tre importanti appuntamenti all’Auditorium Bianca d’Aponte, tutti a ingresso libero. Prima un incontro/intervista fra le finaliste e i giurati, condotto da Timisoara Pinto (GR Rai). Alle 11 una masterclass sui diritti connessi con Andrea Miccichè (presidente del NuovoImaie).

Alle 11.30 un momento di particolare rilievo, la presentazione del disco “Bianca d’Aponte-Ensemble per Bianca” con i promotori del progetto e la conduzione di John Vignola (Rai Radio 1). Alle 20 al Teatro Cimarosa la serata finale con l’esibizione delle finaliste, quella della madrina, Levante, e degli ospiti Edoardo Amirante, Giuseppe Anastasi, Bungaro, Valentina Lupi, Veronica Marchi, Brunella Selo.

Nel corso delle serate sarà disponibile la compilation della 21^ edizione del Premio insieme al disco di “Bianca d’Aponte – Ensemble per Bianca” che il pubblico potrà ricevere in cambio di un’offerta al banco di Emergency, cui sarà devoluto l’intero ricavato.