Mannarino in tour con “Corde 2023”

ROMA – A 10 anni dal primo tour “Corde”, Mannarino torna live con il suo concept originale che ha come protagonista il suono degli strumenti a corda. Per la terza volta, dopo l’edizione del 2013 e del 2015, l’artista romano darà vita ad uno spettacolo totalmente rinnovato.

Si parte da Roma con una doppia data all’Auditorium Parco della Musica il 16 e 17 giugno, poi si attraverserà tutta l’Italia facendo tappa, tra l’altro, il 29 luglio ad Atri – Piazza Duchi di Acquaviva, il 2 agosto a Porto Recanati – Arena Beniamino Gigli e il 6 agosto a Masse d’Albe – Festiv’Alba. Prevista anche una data in Sardegna, ad Alghero l’11 agosto, per il Festival Abbabula. Il tour si chiuderà poi il 26 agosto a Noto nell’ambito della rassegna “Le scale della musica”.

Questo quanto dichiarato da Mannarino sui suoi canali social: “Finalmente posso condividere con voi il primo calendario di una serie di concerti inediti: i miei brani in formato CORDE, come nel 2013 e nel 2015, stavolta ancora diversi con una formazione sublime, vibrazioni di legno corde e anima. Ci vediamo lì dove non ci sono semafori. A presto!”. Biglietti in vendita on line da venerdì 31 marzo alle ore 15; nei punti vendita da mercoledì 5 aprile alle ore 11.