Meduza: la biografia

MILANO – In soli due anni dalla formazione, avvenuta nel 2019, i Meduza sono diventati gli artisti italiani più ascoltati nella storia della musica mondiale, superando i 21 miliardi di stream complessivi. Hanno riportato la musica house nelle radio diurne di tutto il mondo, ottenendo un grandissimo riscontro. Il trio – composto dai musicisti, produttori e DJ Luca De Gregorio, Mattia Vitale e Simone Giani – ha pubblicato il suo primo singolo Piece of Your Heart nel 2019, un successo globale con oltre 950 milioni di stream.

Da allora i MEDUZA hanno fornito la tela creativa a collaboratori del calibro di Ed Sheeran, Dermot Kennedy, Sam Tompkins, Florence Welch, John Legend, Hozier e Becky Hill. Hanno pubblicato hit dance schizzate in vetta alle classifiche statunitensi, ottenuto certificazioni multi diamante, platino e oro in tutto il mondo e persino una nomination ai Grammy, senza alcun segno di rallentamento.

Il calendario delle tournée dei MEDUZA è perennemente ricchissimo di appuntamenti a dimostrazione dell’insaziabile domanda per gli artisti elettronici più in voga del momento. Dai set a Elrow, Green Valley, Tomorrowland e EDC, alle residenze allo Zouk di Las Vegas e all’Hi Ibiza, fino al lancio di Our House, il loro nuovo concetto di club con James Hype, che ha registrato il tutto esaurito negli Stati Uniti e in Europa.