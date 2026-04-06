Meloni: “Ricordare il sisma dell’Aquila significa continuare a esserci con serietà”

L’AQUILA – “Diciassette anni fa, nel cuore della notte, un violento sisma colpì L’Aquila e l’Abruzzo. Spezzò vite, comunità, abitudini. E lasciò un segno profondo nella nostra Nazione. Una tragedia che scosse tutti gli italiani, capaci allora di rispondere con solidarietà e vicinanza. Nel ricordo del terremoto dell’Aquila del 2009, l’Italia si stringe – oggi come ieri – alle vittime e alla popolazione colpita. A una regione che ha saputo rialzarsi con dignità e forza. Ricordare vuol dire anche questo: continuare a esserci. Con serietà e responsabilità”.

E’ questo il messaggio che la premier Giorgia Meloni (foto) ha voluto postare oggi dal suo account ufficiale ‘X’ per ricordare il terremoto aquilano del 6 aprile 2009.