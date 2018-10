Miss Turismo Mara Gava ha rappresentato l’Italia in Cina

La 23enne friulana, portabandiera italiana, si è piazzata undicesima nella competizione mondiale

É rientrata martedì notte dalla Cina Mara Gava la concorrente che ha rappresentato l’Italia alla finale mondiale del concorso di bellezza Miss Tourism World 2018 che si è tenuto a Hanzhong (Cina centrale), contest che si prefiggeva lo scopo di promuovere il turismo anche con la bellezza delle concorrenti.

Mara, 23enne di Sacile (PN) è stata prescelta da una commissione internazionale tra le candidate italiane proposte da Dario Diviacchi, responsabile per l’Italia del contest femminile e titolare anche del marchio Mister Italia.

A vincere l’edizione 2018 di Miss Tourism World la concorrente della Russia, nelle posizioni immediatamente successive le rappresentanti della Rep. Ceca, della Tailandia, del Marocco e della Corea.

La concorrente friulana tra le 60 concorrenti provenienti da altrettante nazioni si è piazzata nell’undicesima posizione. In Cina, oltre ai momenti dedicati al concorso fatti di prove, passaggi giuria e presentazioni alla stampa locale, Mara ha avuto modo di visitare città, musei e location storiche risalenti alla dinastia dei Ming ripercorrendo anche la “Via della Seta”.

La portabandiera italiana è alta 1.77, è del segno del capricorno, capelli biondi e occhi grigio/verdi, abbina il lavoro di modella a quello presso un agenzia assicurativa. Sulla fascia di Miss Turismo Italia, acconto al logo del concorso, anche il logo di “PromoturismoFVG”, l’agenzia per la promozione turistica della Regione Friuli Venezia Giulia che ha concesso il patrocinio all’iniziativa.

L’Assessore Regionale al Turismo Sergio Bini, prima della partenza per Pechino, ha incontrato Mara Gava alla quale ha consegnato un gagliardetto della nostra regione da portare agli organizzatori di Miss Tourism World. Imponente lo spettacolo che si è svolto su un palco posizionato sull’acqua di un lago artificiale davanti a migliaia di persone e che ha offerto oltre alle sfilate delle Miss uno straordinario spettacolo di fontane danzanti, giochi di luci con tanto di spettacolo pirotecnico finale. Le autorità locali hanno valutato in circa 100.000 le persone presenti all’anteprima e alla Finale. In passato Mara ha partecipato a vari concorsi di bellezza vincendone anche l’edizione 2017 di “Miss Paesi in Festa”. Consistente il montepremi della manifestazione, in palio c’erano 15.000,00 USD.