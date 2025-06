Paola Turci ed Enrico Deregibus aprono il 21° Premio Bindi per la canzone d’autore

SANTA MARGHERITA LIGURE – Sarà un incontro fra musica e parole di Paola Turci con il giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus il momento clou della prima serata del 21° Premio Bindi per la canzone d’autore. Grinta, talento e determinazione hanno reso unica la cantautrice romana, insieme ad una voce inconfondibile e al magnetismo sul palco. Con undici Festival di Sanremo e molte altre esperienze alle spalle è una artista e una donna con molto da raccontare.

A Santa Margherita Ligure il 4 luglio lo farà eseguendo anche alcuni suoi brani e riceverà il Premio Bindi alla carriera 2025. Il festival dedicato a Umberto Bindi proseguirà fino al 6 luglio. Realizzato con il contributo del Comune di Santa Margherita Ligure, di Regione Liguria, di NuovoImaie e di Soundreef, è diretto dal cantautore ligure Zibba e si svolge all’Anfiteatro Bindi, ai Giardini a mare.

Il Premio Bindi è nato nel 2005 sotto la spinta creativa del cantautore Bruno Lauzi (direttore artistico nell’anno 2006) e del paroliere Giorgio Calabrese ( direttore artistico dal 2007 al 2013) ed è così cresciuto, negli anni, diventando oggi un punto cardine per la nuova canzone d’autore italiana. È stato istituito in memoria di Umberto Bindi, anticipatore di gusti e comportamenti, artista e compositore raffinato. Esponente della grande scuola dei cantautori genovesi insieme a Gino Paoli, Bruno Lauzi, i fratelli Reverberi, Fabrizio De André e Luigi Tenco, con l’amico Calabrese ha creato brani rimasti nella storia come Arrivederci (1959) e Il nostro concerto (1969) – inserito dalla rivista Rolling Stone al 61º posto nella lista delle 200 migliori canzoni italiane di tutti i tempi. Ha scritto per alcuni grandi nomi della scena italiana e con la sua musica è arrivato anche all’estero: Il mio mondo, 1964, è stata ripresa da Cilla Black, Dionne Warwick, Tom Jones.

Il fulcro del festival è il concorso per nuovi cantautori, vetrina musicale aperti ai nuovi talenti italiani capaci di firmare un progetto musicale di qualità, selezionati attraverso un bando. I partecipanti alla gara, oltre a presentare tre loro brani, si misurano con una cover di Umberto Bindi reinterpretata a modo loro. Due le loro esibizioni, entrambe nella giornata centrale del sabato: una pomeridiana e una serale. Quest’anno il Premio Bindi sarà anche protagonista di uno speciale televisivo che sarà trasmesso prossimamente in seconda serata su Rai 3.