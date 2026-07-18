Petrosino presenta la terza edizione del Festival “Voci dal Mediterraneo”

PETROSINO (TP) – Giovedì 30 luglio alle ore 11, nell’Aula consiliare del Palazzo comunale di Petrosino (Via X Luglio, Petrosino – Trapani), si terrà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Festival internazionale della canzone italiana “Voci dal Mediterraneo”, in programma dal 7 al 9 agosto 2026 in piazza Biscione. L’iniziativa è organizzata dall’associazione ricreativa culturale Musicultura Eventi e Management e Mediterranean Label, con il patrocinio del Comune di Petrosino e la direzione artistica di Massimo Galfano. Nel corso dell’incontro saranno illustrati il programma della manifestazione, gli obiettivi dell’edizione 2026 e le principali iniziative previste durante i tre giorni del festival. Alla conferenza stampa prenderanno parte il direttore artistico Massimo Galfano, il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi e i componenti della Giunta comunale.

Il Festival internazionale della canzone italiana “Voci dal Mediterraneo” si svolgerà dal 7 al 9 agosto in piazza Biscione e vedrà la partecipazione di artisti e ospiti provenienti da diversi Paesi. La manifestazione è dedicata alla promozione della musica italiana e prevede un programma articolato tra esibizioni, incontri e momenti dedicati alla valorizzazione del territorio. In occasione della conferenza stampa sarà inoltre possibile, per giornalisti di radio, televisioni, quotidiani e testate web, ritirare il pass di accesso e completare l’accreditamento alla sala stampa. Durante le tre giornate del festival, la sala stampa sarà chiamata ad assegnare il Premio della Critica “Toto Cutugno”, istituito in memoria del cantautore, e il Premio Città di Petrosino.

«Questo viaggio chiamato Festival Voci dal Mediterraneo – afferma il direttore artistico Massimo Galfano – nasce per valorizzare la musica italiana nel mondo ma anche il territorio, la storia, la cultura, le bellezze, l’arte culinaria, le spiagge, il mare e i prodotti tipici della Sicilia». La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale di Eventi & Management Italia, permettendo di seguire l’incontro anche a distanza.