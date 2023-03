Piero Pelù, si aggiungono nuove date al Tour Estremo 2023

MILANO – “Ragazzaccc del Veneto, del Piemonte, del Trentino-Alto Adige, della Sardegna, della Calabria e del Lazio, tenetevi pronti perché stiamo arrivando anche da voi con il Tour Estremo 2023… e sarà tutto estremamente fantastico! Io e i Bandidos vi aspettiamo per un’estate all’insegna dell’energia, del divertimento e del rock!”. Così su Facebook Piero Pelù. Queste le nuove date:

21 luglio ZEVIO (VR) – CASTELLO

30 luglio VERCELLI – PIAZZA ANTICO OSPEDALE

3 agosto VILLA LAGARINA (TN) – CASTELFOLK

13 agosto ALGHERO (SS) – ANFITEATRO IVAN GRAZIANI

19 agosto ACRI (CS) – ANFITEATRO

24 agosto VEROLI (FR) – TARANTELLIRI FESTIVAL

Prevendite aperte su TicketOne e nei punti vendita abituali. I biglietti per la data di Veroli (FR) saranno disponibili da sabato 15 aprile. Per info www.friendsandpartners.it. A pochi mesi dalla trionfale conclusione della lunga storia dei Litfiba, Piero Pelù non ha nessuna intenzione di arrestarsi: questa estate, infatti, il rocker toscano porterà tutta la sua storia di musica rock sui palchi dei festival e delle rassegne più prestigiose del nostro Paese, in un viaggio da nord a sud affiancato dalla sua band rinnovata: i Bandidos.

Il tour prenderà il via il 7 luglio da Matera per poi proseguire tutta l’estate in quello che si preannuncia come un tuffo nel rock coniugato alla Piero Pelu lungo quarantatré anni, gli stessi anni che lo vedono performer senza pari sui palchi d’Italia e d’Europa. Per l’occasione Pelù ha radunato e rinnovato i suoi Bandidos (Alessandro “Finaz” Finazzo alle chitarre e voce, Valerio “Voodoo” Recenti al sinth, tastiere, sampless e voce, Luc “Mitraglia” Martelli alla batteria, percussioni, sampless e cori, Dado “Black Dado” Neri al basso maggiorato e cori) per immergere il pubblico nelle sue inconfondibili sonorità vocali e sonore tra i classici del suo repertorio da solista e da frontman dei Litfiba.