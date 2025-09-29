Guida ai programmi Tv di stasera, martedì 30 settembre 2025: Montalbano indaga tra corruzione e cantieri su Rai 1, Io Canto Family su Canale 5

La serata televisiva del 30 settembre si apre con due fiction italiane di grande impatto. Su Rai 1, “Il Commissario Montalbano – La piramide di fango” porta il celebre investigatore siciliano in un’indagine tra politica e malaffare, in un episodio denso di tensione e denuncia sociale. Su Rai Premium, “Non è mai troppo tardi” celebra la figura di Alberto Manzi, il maestro che insegnò a leggere agli italiani attraverso la TV, in un racconto intenso e ispirato.

Il dramma continua su Rai 3 con “Open Arms – La legge del mare”, storia vera di salvataggi nel Mediterraneo, mentre Italia 1 propone “The Protégé”, thriller adrenalinico con Maggie Q. Rai 4 e Rai Movie offrono suspense e realismo con “Il segreto di David” e “The Hurt Locker”, mentre Rai 5 alleggerisce con “Marilyn ha gli occhi neri”, commedia drammatica sull’amicizia e la rinascita. Completano la fascia serale i titoli Sky: “Sherlock Holmes” su Cinema 1, “Ocean’s 8” su Collection, “Dangerous” su Action, “Viaggio nell’isola misteriosa” su Family e “Sogno di una notte di mezza età” su Romance. Un mosaico di emozioni, misteri e avventure. Andiamo a vedere la principale programmazione della sera nel dettaglio.

Fiction e biopic

Rai 1 – Il Commissario Montalbano – La piramide di fango Il celebre commissario siciliano indaga sull’omicidio di un ingegnere trovato in un cantiere. Tra corruzione e malaffare, Montalbano si muove in un intrigo che coinvolge politica e imprenditoria. Un episodio denso di tensione e riflessione morale.

Rai Premium – Non è mai troppo tardi La fiction racconta la vita di Alberto Manzi, il maestro che insegnò a leggere e scrivere agli italiani attraverso la TV. Un ritratto intenso di innovazione didattica e impegno sociale.

Film drammatici e thriller

Rai 3 – Open Arms – La legge del mare Ispirato a una storia vera, il film segue le missioni di salvataggio nel Mediterraneo. Oscar e Gerard affrontano dilemmi etici e tensioni internazionali nel soccorso ai migranti. Un racconto umano e attuale.

Italia 1 – The Protégé Anna, assassina addestrata da Moody, cerca vendetta dopo la sua morte. Tra combattimenti e tradimenti, il thriller d’azione con Maggie Q e Samuel L. Jackson promette adrenalina e colpi di scena.

Rai 4 – Il segreto di David – The Stepfather Una donna sospetta che il nuovo compagno della madre nasconda un passato oscuro. Il thriller psicologico costruisce una tensione crescente fino al finale inquietante.

Rai Movie – The Hurt Locker Ambientato in Iraq, il film vincitore di sei Oscar segue una squadra di artificieri alle prese con ordigni esplosivi. Un ritratto crudo e realistico della guerra moderna.

Rai 5 – Marilyn ha gli occhi neri Due persone fragili si incontrano in un centro di riabilitazione e decidono di aprire un ristorante. Tra sogni e cadute, la commedia drammatica con Stefano Accorsi e Miriam Leone celebra la rinascita e l’amicizia.

Sky Cinema 1 – Sherlock Holmes Robert Downey Jr. veste i panni del celebre detective in una Londra cupa e misteriosa. Tra enigmi e inseguimenti, Holmes affronta un culto oscuro con l’aiuto del fidato Watson.

Sky Cinema Collection – Ocean’s 8 Sandra Bullock guida una squadra tutta al femminile per mettere a segno un colpo durante il Met Gala. Glamour e astuzia in un heist movie brillante e ironico.

Sky Cinema Action – Dangerous – Pericoloso Thriller ad alta tensione con Scott Eastwood. Un ex detenuto cerca di vendicare la morte del fratello, ma si ritrova coinvolto in una spirale di violenza e segreti.

Sky Cinema Family – Viaggio nell’isola misteriosa Avventura per tutta la famiglia con Dwayne Johnson. Un giovane esploratore parte alla ricerca di un’isola leggendaria, tra creature fantastiche e paesaggi mozzafiato.

Sky Cinema Romance – Sogno di una notte di mezza età Commedia romantica francese su un uomo che, dopo la separazione, riscopre la vita e l’amore. Ironia e tenerezza in una storia di rinascita sentimentale.

Talent e intrattenimento

Canale 5 – Io Canto Family Famiglie di cantanti si esibiscono in duetti e performance corali. Il talent show condotto da Michelle Hunziker celebra la musica come collante generazionale.

Rai 2 – Freeze Otto vip si sfidano in una stanza dove devono restare immobili per vincere. Il game show unisce comicità e tensione, con prove fisiche e interazioni imprevedibili.

Sky Uno – Bruno Barbieri: 4 Hotel – Riviera d’Ulisse / Abruzzo Alle 21:15 e 22:30, doppio appuntamento con il celebre chef. Quattro albergatori si sfidano tra accoglienza, stile e colazione. Prima tappa sulla costa laziale, poi in Abruzzo tra borghi e natura.

Sky Uno – Cucine da incubo – Onassis Village / La Tana degli Elfi Antonino Cannavacciuolo affronta due nuove sfide: un ristorante viterbese in crisi e una locanda pugliese immersa nel fantasy. Tra tensioni e trasformazioni, il format resta un cult della ristorazione televisiva.

Attualità e approfondimenti

La7 – DiMartedì Talk show condotto da Giovanni Floris. In studio ospiti politici, giornalisti ed esperti per discutere di economia, riforme, scuola e sanità. Ampio spazio anche ai sondaggi e all’attualità internazionale.

Rete 4 – Fuori dal coro Mario Giordano affronta temi caldi come immigrazione, sicurezza e sprechi pubblici. Inchieste, testimonianze e confronti accesi in studio.