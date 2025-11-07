Programmi TV sabato 8 novembre 2025: show e film

“Ballando con le stelle” su Rai 1, “Tu si que vales” su Canale 5, “Delitto perfetto” su Iris. Guida ai programmi Tv della serata dell’8 novembre 2025

La serata televisiva di sabato 8 novembre 2025 offre su Rai 1 l’appuntamento con “Ballando con le stelle”, lo show condotto da Milly Carlucci che unisce danza, spettacolo e grandi emozioni. Rai 2 propone l’adrenalina della serie “S.W.A.T.”, mentre Rai 3 celebra il genio di Giacomo Puccini con un documentario raffinato. Rete 4 punta sull’azione con “The Bourne Identity”, mentre Canale 5 conferma il successo di “Tu sì que vales”, il talent show che continua a conquistare il pubblico italiano.

Italia 1 sceglie il fantasy con “Percy Jackson e il mare dei mostri”, mentre Iris propone il thriller psicologico “Delitto perfetto”. Sul canale 20, spazio alla commedia sexy all’italiana con “L’insegnante balla… con tutta la classe”. Sky Uno accende la musica con il terzo live di “X Factor”, mentre Sky Cinema offre una selezione di film per tutti i gusti: dal noir investigativo di “Petra” al viaggio interstellare di “Interstellar”, passando per l’animazione di “Spirit” e il romanticismo di “Vi presento Joe Black”. Per gli amanti dell’azione, “Fast & Furious 9” su Sky Cinema Action promette una serata ad alto ritmo. Infine, Sky TG24 propone informazione e approfondimento con notiziari e documentari. Andiamo a vedere nel dettaglio una selezione di proposte serali canale per canale.

Rai 1 – Ballando con le stelle 2025 (ore 21:25) Milly Carlucci torna con una nuova puntata del celebre show del sabato sera. Le coppie in gara si sfidano tra passi di danza e giudizi severi, con ospiti speciali e momenti di grande emozione. La giuria, come sempre, è pronta a premiare tecnica e spettacolo. Un appuntamento fisso per gli amanti del varietà. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni.

Rai 2 – S.W.A.T. (ore 21:20) La squadra speciale di Hondo affronta nuove missioni ad alto rischio in due episodi carichi di tensione. Tra operazioni tattiche e dilemmi morali, il team combatte per la giustizia in una Los Angeles sempre più pericolosa. Ritmo serrato e azione continua. A seguire, spazio al calcio con “Il Sabato al 90°”. Una serata per gli appassionati di adrenalina e sport.

Rai 3 – Cento e oltre. Puccini e noi (ore 21:25) Un documentario elegante e profondo celebra il genio di Giacomo Puccini. Attraverso immagini d’archivio e testimonianze contemporanee, il film racconta l’eredità del compositore toscano. Un viaggio tra musica, cultura e memoria. La regia è firmata da Paolo Marcellini. A seguire, uno speciale dedicato alle cure palliative.

Rete 4 – The Bourne Identity (ore 21:20) Matt Damon è Jason Bourne, un uomo senza memoria ma con abilità straordinarie. In fuga da chi vuole eliminarlo, cerca di ricostruire la sua identità in un thriller ad alta tensione. Azione, spionaggio e colpi di scena si intrecciano in un classico del genere. Un film che ha ridefinito il cinema d’azione. Perfetto per chi ama le storie adrenaliniche.

Canale 5 – Tu sì que vales (ore 21:30) Il talent show più amato del sabato sera torna con nuove esibizioni da tutta Italia. Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli giudicano i concorrenti tra emozioni e divertimento. La giuria popolare aggiunge ironia e spontaneità. Il programma continua a registrare ascolti record. Una serata per tutta la famiglia.

Italia 1 – Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei mostri (ore 21:20) Il giovane semidio Percy Jackson affronta una nuova avventura per salvare il Campo Mezzosangue. Tra creature mitologiche e prove impossibili, il viaggio lo porterà nel Mare dei Mostri. Fantasy, azione e mitologia si fondono in un film per ragazzi e famiglie. Un sabato sera all’insegna dell’immaginazione. Tratto dai romanzi di Rick Riordan.

Iris – Delitto perfetto (ore 21:00) Michael Douglas e Gwyneth Paltrow sono i protagonisti di questo thriller psicologico. Un marito insospettabile progetta l’omicidio della moglie, ma nulla va come previsto. Suspense, inganni e colpi di scena in un film che tiene incollati fino all’ultimo minuto. Un classico moderno del genere. Ideale per chi ama le trame oscure e raffinate.

20 – L’insegnante balla… con tutta la classe (ore 21:05) Commedia sexy all’italiana con Nadia Cassini nei panni di una professoressa travolgente. Tra equivoci scolastici e situazioni piccanti, il film gioca con ironia e provocazione. Un cult del cinema anni ’80 che non smette di divertire. Perfetto per chi cerca leggerezza e nostalgia. Una serata all’insegna del sorriso.

Sky Uno – X Factor 2025 Live 3 (ore 21:25) Terzo live show per la 19ª edizione di X Factor. I concorrenti si esibiscono con brani inediti e cover, cercando di conquistare pubblico e giudici. L’atmosfera è elettrica, tra performance spettacolari e colpi di scena. A precedere la diretta, “Ante Factor” svela retroscena e tensioni dietro le quinte. Una serata imperdibile per gli appassionati di musica.

Sky Cinema Uno – Petra (ore 21:15) Torna la detective Petra Delicato con un nuovo episodio della terza stagione. In “Gli onori di casa”, la protagonista indaga su un omicidio che coinvolge ambienti familiari e segreti nascosti. Suspense, introspezione e atmosfere noir. Una produzione Sky Original con Paola Cortellesi. A seguire, il thriller “Largo Winch: Il prezzo del denaro”.

Sky Cinema Family – Spirit – Il ribelle (ore 21:00) Il giovane mustang Spirit vive avventure mozzafiato in questa pellicola d’animazione firmata DreamWorks. Tra paesaggi selvaggi e amicizie indimenticabili, il film celebra la libertà e il coraggio. Ideale per tutta la famiglia. A seguire, spazio al divertimento con “Shrek”. Una serata all’insegna dell’animazione.

Sky Cinema Romance – Vi presento Joe Black (ore 21:00) Brad Pitt e Anthony Hopkins sono protagonisti di questo classico romantico e malinconico. La Morte prende forma umana e si innamora, dando vita a una storia intensa e riflessiva. Emozioni, dialoghi profondi e atmosfere eleganti. Un film che ha segnato un’epoca. A seguire, “Tristano & Isotta”.

Sky Cinema Collection – Interstellar (ore 21:15) Il capolavoro di Christopher Nolan torna in prima serata. Un viaggio interstellare tra scienza, emozioni e destino dell’umanità. Matthew McConaughey guida un cast stellare in una missione oltre i confini dello spazio e del tempo. Un film visivamente potente e filosoficamente profondo. A seguire, “Tenet”.

Sky Cinema Action – Fast & Furious 9 (ore 21:00) Dom Toretto e la sua squadra tornano per una nuova corsa ad alta velocità. Tra inseguimenti spettacolari e acrobazie impossibili, il nono capitolo della saga promette adrenalina pura. Famiglia, vendetta e motori rombanti. A seguire, “I mercenari – The Expendables”.

Sky TG24 – Sky TG24 in 10 minuti + Documentario (ore 21:00) La serata informativa di Sky TG24 si apre con un riassunto delle principali notizie del giorno. A seguire, un documentario di approfondimento su temi di attualità e società. Un’occasione per riflettere e informarsi con contenuti di qualità. Ideale per chi cerca una visione consapevole.