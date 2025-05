Proseguono i festeggiamenti per i 25 anni di carriera di Fabrizio Moro, al via il 23 maggio il tour estivo

ROMA – Dopo i due concerti-evento al Palazzo dello Sport di Roma e all’Unipol Forum di Milano, proseguono i festeggiamenti per i 25 anni di carriera di Fabrizio Moro con il tour estivo Fabrizio Moro live 2025 al via il 23 maggio. Una serie di concerti in cui il cantautore romano, insieme al pubblico, compirà un emozionante viaggio musicale attraverso le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il suo percorso artistico.

Ad accompagnare Fabrizio Moro sul palco Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte. Questo il calendario con le prime date di Fabrizio Moro live 2025, prodotto e organizzato da Friends&Partners:

23 maggio 2025 – AUGUSTA (Siracusa) – Piazza Castello

02 giugno 2025 – CIVITANOVA MARCHE (Macerata) – Piazza XX Settembre

17 luglio 2025 – MONTESILVANO (Pescara) – Arena del Mare

21 luglio 2025 – AVEZZANO (L’Aquila) – Piazza Risorgimento

26 luglio 2025 – SAMMICHELE DI BARI (Bari) – Piazza Vittorio Veneto

06 agosto 2025 – ANDRANO (Lecce) – Piazza Unicef

07 agosto 2025 – CONTURSI TERME (Salerno) – Piazza Garibaldi

18 agosto 2025 – MOLINARA (Benevento) – Piazza San Rocco

20 agosto 2025 – GAETA (Latina) – Arena Virgilio

24 agosto 2025 – LETOJANNI (Messina) – Piazza Corrado Cagli

29 agosto 2025 – SAPRI (Salerno) – Arena Lungomare Italia