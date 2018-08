Rotondi (Rivoluzione Cristiana): “Nessuno di noi ha paura del confronto elettorale”

ROMA – “Si parla molto sulla stampa del partito di Forza Italia dimenticando che il gruppo parlamentare e la lista di Forza Italia non sono formati solo da Forza Italia ma anche da numerosi partiti minori: Rivoluzione Cristiana, Udc, Pensionati, Animalisti, nuovo Psi. Nelle elezioni regionali ciascun partito presenterà la propria lista il cui risultato andrà sommato a quello di Forza Italia.

Ad esempio in Abruzzo il nostro gruppo di liste avrà un risultato enormemente superiore alla Lega; sarà bello vedere la sorpresa del ritorno dello scudo crociato unito in una delle terre più democristiane d’Italia. Dico questo per sottolineare che nessuno di noi ha paura del confronto elettorale. La scelta della Lega di correre da sola è rispettabile, forse anche coerente col cambio di alleanze governative. Ma la vita continua anche per Forza Italia”.

Così Gianfranco Rotondi, segretario di Rivoluzione Cristiana e vice presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera.