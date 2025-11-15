Sconocchia (AssoConcerti): “Soddisfatti degli emendamenti a sostegno del settore della musica dal vivo”

ROMA – “Qualcosa finalmente sta cambiando. AssoConcerti nasce due anni fa per rappresentare la categoria dei produttori ed organizzatori di spettacoli di musica popolare contemporanea dal vivo, un settore che i dati dimostrano essere il comparto trainante dell’intero mondo dello spettacolo dal vivo e la locomotiva dell’industria musicale italiana, settore di importanza strategica per il Paese dal punto di vista culturale, sociale ed economico, ma che finora non ha avuto da parte delle Istituzioni e del mondo politico le attenzioni che merita”. Così ha commentato Bruno Sconocchia, presidente di AssoConcerti, la notizia della presentazione di una serie di emendamenti alla Legge di Bilancio 2026 che riguardano il settore della musica popolare contemporanea da gran parte delle forze politiche, di maggioranza e di opposizione.

“Accogliamo con soddisfazione la notizia di queste proposte di strumenti di sostegno pubblico al settore della musica dal vivo. Un primo passo significativo, che testimonia il riconoscimento dell’importanza del settore da parte delle principali forze politiche”, ha proseguito. Le proposte avanzate riguardano l’istituzione di strumenti di sostegno agli spettacoli di musica popolare contemporanea dal vivo attraverso la costituzione di un Fondo di investimento o, in altri casi, di forme di tax credit, con l’obiettivo di favorire una più ampia distribuzione territoriale delle iniziative musicali e di promuovere la partecipazione del pubblico, riconoscendo alla musica dal vivo il suo pieno valore culturale, sociale ed economico.

“Un segnale fondamentale per il nostro settore, che testimonia anche l’autorevolezza della nostra Associazione e che ci sprona a proseguire lungo questa strada per garantire prospettive più solide per il futuro degli operatori che rappresentiamo”, ha aggiunto il presidente Sconocchia. “AssoConcerti si augura che il mondo della politica possa trovare una intesa per il prosieguo del percorso parlamentare delle proposte avanzate, e in questo senso rinnova la propria disponibilità al dialogo e alla collaborazione con le Istituzioni, mettendo a disposizione idee, dati ed esperienze per trasformare il momento favorevole che il settore sta vivendo in una crescita stabile e sostenibile, a beneficio della musica dal vivo, della cultura nazionale e dell’intero sistema Paese”, ha concluso.

Sin dalla sua fondazione, AssoConcerti, l’associazione di categoria che raggruppa i più importanti organizzatori e produttori di musica dal vivo, opera in modo costante e capillare con le Istituzioni – in primis con il Governo – per tutelare e valorizzare la musica dal vivo, oggi riconosciuta come una delle principali industrie culturali del Paese, con un forte impatto economico sull’economia nazionale e su quella dei territori in cui si svolgono concerti ed eventi, chiedendo un riconoscimento concreto e una politica industriale dedicata a un settore così importante per il Paese.