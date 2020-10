Sirene, il brano reggaeton italiano di Eleyla Luna [VIDEO]

È uscito il primo singolo di Eleyla Luna, “Sirene”, prodotto e distribuito dalla digital label Hanima Records. “Sirene” è un brano allegro in stile reggaeton scritto da Marco Amato, Nico Spadavecchia, Alessandro Grasso e Dante De Rose. L’arrangiamento e le registrazioni sono state curate da Alex Grasso e Nicola Spadavecchia presso “Four Walls Studio” e “Giumar Studio Recording”.

“Sirene” è un reggaeton fresco e ritmato, che ricalca la scia delle hit estive italiane degli ultimi anni, pur distinguendosi da queste per l’originale melodia e l’arrangiamento davvero particolare. Le sirene raccontate nella canzone sono quelle che suonano nella testa di una ragazza, alle prese con un colpo di fulmine durante una festa in spiaggia. Uno scambio di sguardi con un bellissimo e sensuale “lui”, un cocktail insieme, poi… scoppia la scintilla. Peccato si tratti solo di un sogno!



ALCUNE CURIOSITÀ SUL VIDEOCLIP UFFICIALE

Il video è stato girato in due giorni sulle spiagge di Fuscaldo e Cetraro (CS);

I due attori del video sono realmente sposati;

Durante le riprese un gabbiano si è fiondato sul drone;

L’assistente di scena ha rischiato di ustionarsi col pannello riflettente;

Alcuni capi d’abbigliamento non erano adatti alla temperatura infernale;

Sono state girate scene “bollenti”;

Sono stati consumati più di 20 litri d’acqua;

É dimostrato che il mascara waterproof non resiste all’acqua di mare.

Chi è Eleyla Luna

Emanuela Minisci, in arte Eleyla Luna, nasce a Cetraro (Cs) nel 1992 sotto il segno dei Gemelli. Fin da piccola mostra interesse e propensione verso ogni forma d’arte: disegno, poesia, scrittura, danza e musica accompagnano e riempiono le sue giornate, mentre di notte i sogni prendono forma nell’anima e nella mente. Con gli anni cresce la passione e diventa incontenibile il desiderio di esprimerla e condividerla, con se stessa e con gli altri, attraverso ogni canale possibile. Gli studi classici proseguono parallelamente a quelli di Pianoforte, Canto e Musical, terminano con la laurea in Lettere, prima, e Storia dell’Arte poi, per divergere, infine, in esperienze didattiche e artistiche tra spiagge, teatri e musei d’Italia. Curiosa, ribelle e intraprendente, Emanuela è oggi una giovane donna con qualche cicatrice ben nascosta, che l’ha resa più forte senza scalfire la sua testardaggine; che cammina a testa alta, così alta da ritrovarsi tra le nuvole; che continua ad osservare il mondo meravigliandosi della sua esistenza; che ogni tanto si volta indietro per strizzare l’occhio alla bambina che era, e rassicurarla che tutto va com’è scritto nelle stelle. E al mare affida i suoi pensieri, alla notte i suoi segreti, alla fede la sua speranza, all’amore la sua stessa vita, e alla luna tutta se stessa.

Testo Sirene – Eleyla Luna

Ha-hai deciso: sono la tua preda

Scelto me fra mille in questa festa

Chiedo un altro spritz, già mi gira gira gira la testa

Non vedo più nessuno a parte te

Sembri David A. Flinn, in camicia e jeans, “Mi chico! Voy a gozar, mi bonita

Esta noche yo solo quiero bailar contigo!” Asi bailemos reggaeton

Uhi Uhi stan suonando le sirene del cuore

Uhi Uhi mentre la notte accende la passione

Mi sciolgo come il ghiaccio nel bicchiere

Dai prendimi, non ho difese

Baila, mujer, baila reggaeton

mueve tu cuerpo con el ron-ton-ton

Escucha las sirenas de tu corazón

Ahora cierra los ojos y sigue el ritmo de la pasión

La-la-la musica che suona sulla spiaggia

balliamo a piedi nudi sulla sabbia

dai fermiamoci qui, tira fuori tira fuori l’I-phone

facciamo un selfie a ritmo reggaeton

Gli occhi si vogliono, le mani bruciano al fuego latino! Abrázame fuerte, querida

Esta noche yo solo quiero gozar contigo! Acercate a mi pantalon

Uhi Uhi stan suonando le sirene del cuore

Uhi Uhi mentre la notte accende la passione

mi sciolgo come il ghiaccio nel bicchiere

dai prendimi, non ho difese

sei un brivido che scorre nelle vene Baila, mujer, baila reggaeton

e tutt’intorno suonano sirene, sirene Escucha las sirenas de tu corazón

Uhi uhi uhi como me gusta bailar a este ritmo loco

Uhi uhi uhi mientras suenan las sirenas de mi corazón

Uhi uhi uhi Suéltame! Suéltame con tu fuego

Uhi uhi uhi ahora tócame otra vez que pierdo la razón

mi sveglio mentre fuori sorge il sole

ti cerco ma non sei accanto a me

sei stato un sogno o forse un’illusione

un brivido caldo in questa notte d’estate Asi bailemos reggaeton

Uhi Uhi stan suonando le sirene del cuore…