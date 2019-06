Tiromancino, nuovo video “Vento del sud” e nuovo tour

ROMA – E’ online il video ufficiale del nuovo singolo dei Tiromancino “Vento del sud”, singolo da pochi giorni disponibile negli store digitali e in programmazione radiofonica.

Il video, diretto dallo stesso Federico Zampaglione, è stato girato in Puglia, più precisamente a Mottola nella provincia di Taranto, un posto caro all’artista romano che proprio lì ha trovato un buen ritiro lontano dalla frenesia della capitale, un luogo baciato da quel “Vento del sud” che Zampaglione canta nel suo nuovo inedito, dove tornare a godere delle cose semplici e della compagnia delle persone amate.

“Vento del sud – racconta Zampaglione – è una canzone costruita su atmosfere tropicali e sognanti. Mi piaceva l’idea di un vento caldo e sensuale proveniente dal sud, che quasi per magia potesse spazzare via i nuvoloni che hanno tenuto banco fino ad ora. Sarà proprio questo vento a guidarci in tour per tutta l’estate”.

Mancano pochi giorni, o meglio dire poche ore, alla partenza del tour che vedrà TIROMANCINO girare l’Italia per tutta l’estate con l’ENSEMBLE SIMPHONY ORCHESTESTRA.

Questo il calendario:

giovedì 27 giugno Foro Annonario – Caterraduno Senigallia (AN)

lunedì 1 luglio Cavea Auditorium Parco della Musica Roma

venerdì 5 luglio Castello Visconteo Pavia

sabato 6 luglio Notte Rosa 2019 Cattolica (RN)

venerdì 26 luglio Arena Beach Lignano (UD)

giovedì 1 agosto Parco di Belloluogo Lecce

sabato 17 agosto Notte Azzurra Tottea (TE)

lunedì 19 agosto Marenia Nonsolomare Marina di Pisa (PI)

sabato 24 agosto Cala Batteria Monopoli (BA)

sabato 31 agosto Anfiteatro Falcone e Borsellino Zafferana Etnea (CT)

“Vento Del Sud” segna il ritorno di Federico Zampaglione alla Virgin Records, etichetta con cui il cantautore romano ha firmato grandi album come “La descrizione di un attimo”, “In continuo movimento” e “Illusioni parallele”, che contenevano brani ormai diventati dei classici della canzone italiana come: “Due Destini”, “La descrizione di un attimo”, “Per me è importante”, “Amore impossibile” e tanti altri.