“Wanderlust!”, il video del nuovo singolo di Alfa

Ha totalizzato in una settimana oltre 1 milione di stream su Spotify, il ricavato verrà devoluto a “L’Albero della Vita Onlus”

Da lunedì 21 ottobre, è online il video di “Wanderlust!”, il nuovo singolo di Alfa disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download (Alfa.lnk.to/Wanderlust), che in una settimana ha superato 1 milione di stream su Spotify! Il videoclip di “Wanderlust!”, diretto da Nicholas Baldini, è realizzato grazie alla collaborazione con “L’Albero della Vita Onlus”, a cui verrà devoluto il ricavato dagli ascolti del singolo su Spotify.

La Onlus è impegnata ad assicurare benessere ai bambini, proteggere e promuovere i diritti, favorire lo sviluppo dei minori, delle loro famiglie e delle comunità di appartenenza, in Italia e nel mondo. Nel video sono presenti alcuni disegni dei bambini di una delle comunità de “L’Albero della Vita Onlus”, che si sono lasciati ispirare dalle note e dal testo del brano di Alfa. Il video è stato presentato in anteprima domenica 20 ottobre al “Cinema Odeon” di Genova, che ha registrato il tutto esaurito negli orari di programmazione.



«La scorsa estate ho conosciuto una signora anziana che mi ha chiesto di farle una promessa: “I soldi che guadagnerai dovrai donarli” – racconta Alfa – Ho deciso di non deluderla. La mia parte dei proventi di Spotify di “Wanderlust!” sarà donata a “L’Albero della Vita Onlus”, una bellissima realtà che salvaguarda i diritti dei bambini. Ho avuto la fortuna di andare a conoscere i bambini di una loro comunità. Hanno ascoltato la nuova canzone, ho chiesto loro di disegnare tutto ciò che gli veniva in mente e così ho scoperto la vera “Wanderlust”. Dai loro disegni io e il videomaker Nicholas Baldini proveremo a far diventare “Wanderlust!” realtà in un videoclip. È stata una delle esperienze più forti ed emozionanti che io abbia mai vissuto».

La sindrome di Wanderlust è una malattia che colpisce il 20% della popolazione, è la cosiddetta “malattia del viaggiatore”, che causa irrequietezza e paura della routine negli individui che ne sono affetti. I wanderluster sentono il bisogno di viaggiare sempre, fare nuove esperienze, conoscere nuove persone, in sostanza, fuggire dalla noia. Per Alfa fuggire dalla noia significa rinchiudersi nel mondo della musica, mettersi le cuffiette ed evadere dalla realtà. Wanderlust è l’isola che non c’è, il paese delle meraviglie, il mondo dei sognatori. Purtroppo, quando si cresce, molto spesso si abbandona questo mondo e ce ne si dimentica.

Andrea De Filippi, in arte Alfa, è un cantante genovese, classe 2000. Il suo stile musicale oscilla tra il pop, il rap e l’indie. A 8 anni inizia a suonare la chitarra e il pianoforte e a 15 inizia a partecipare ai contest di freestyle. Nonostante la giovane età, in meno di un anno ha totalizzato più di 14 milioni di views su YouTube e più di 30 milioni di streams su Spotify. I suoi ultimi tre video sono entrati nelle tendenze di YouTube. Alfa ha totalizzato numeri importanti anche su Tik Tok: sono più di 288 mila i video in cui sono state usate le sue canzoni. I suoi pezzi sono arrivati anche a numerosi big, e persino il rapper americano Macklemore lo ha condiviso nelle sue storie Instagram. Nei suoi pezzi si può sentire l’amore per la sua città: in “Dove Sei?” il ritornello “andiamo all’estero, che bella Genova però” è diventato un tormentone non solo in Liguria, ma anche in tutta Italia. Da un anno collabora con il produttore Yanomi.

Il suo ultimo singolo “Cin Cin” (Wanderlust Society / Artist First), ha collezionato oltre 30 milioni di stream su Spotify (dove è entrato in tutte le classifiche italiane, raggiungendo anche la Top 10 della Viral Global) ed è stato certificato platino della FIMI/GFK. Il video musicale del brano conta ad oggi oltre 9 milioni di visualizzazioni su YouTube, ed è uno dei primi Vertical Video in Italia, realizzato senza telecamere, e racconta una storia d’amore dal punto di vista di un telefono.