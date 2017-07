Francesca Michielin in Vulcano: alla scoperta del nuovo singolo

Il brano, da oggi 21 luglio in rotazione video e radiofonica anticipa il prossimo importante progetto discografico che uscirà in autunno

Francesca Michielin è uscita oggi con il nuovo singolo e video dal titolo Vulcano. Il brano il prossimo progetto discografico previsto per autunno. La stessa cantante parla nell’intervista di Vulcano come è possibile vedere dal clip qui di seguito riportato.

Il brano acconta Francesca attraverso uno sguardo totalmente inedito. Un brano quasi di rottura sia come sonorità, che come intenzione del brano stesso. Nel testo ricorrono spesso parole che iniziano con la lettera V (volontà, vanità, volume, vertigine, vagare, vuoto, viaggiare) in un gioco di rimandi a diverse immagini e stati d’animo contrastanti. VULCANO è una vera e propria esplosione: il racconto personale di Francesca oggi e della sua crescita attraverso vertigini e paure ma anche voglie e passioni.

Francesca lo definisce “un up tempo magmatico, viscerale e caldo, e insieme elettrico e urban. Oltre alla caratteristica cassa elettronica in quattro, tipica della musica dance, i legnosi e istintivi cajon hanno aggiunto una ritmica più tribale. Il riff di piano e il giro di basso, più scuri, e il movimento dei suoni campionati che evocano il ribollire interno della lava, contrastano con gli arpeggiatori frizzanti e plastici come lapilli e gli accenti esplosivi degli ottoni. La produzione vocale è essenziale e diretta, la cellula “V” si ripete come pulsazione costante, come fosse il cuore stesso del vulcano”.

Il video è firmato da Giacomo Triglia alla quinta collaborazione con Francesca, ed è stato girato a Berlino tra le 22.00 e le 5.30 del mattino: in un contrasto tra luce e buio, come nell’atmosfera che avvolge il brano, le sonorità scure del pezzo si fondono con i marciapiedi umidi e l’ambiente alternativo da una classica notte di mezza estate.

La clip non segue un plot rigido, ma si snoda attraverso incontri e movimenti istintivi fatti di verità. I piani sequenza sono protagonisti, mentre le comparse sono semplici persone che si trovavano in quel luogo in quel momento. L’artefatto e il patinato scompaiono, per dare vita a una serie di immagini di vita reale urbana.

Con Vulcano per Francesca inizia anche una nuova storia digitale. Proprio dai suoi social, Francesca ha voluto comunicare i primi indizi a forma di V e le “mille altre cose” cantate nel suo nuovo singolo. E dalla sua pagina Instagram, con le prime Stories è stata svelata la copertina.

Da pochi giorni Francesca ha inoltre lanciato il suo nuovo canale Tumblr che ha il layout grafico di MySpace, il primo social network dell’era digitale 2.0, in un nostalgico rimando tra modernità e fine anni ’90-inizio 2000 che sta ispirando tutta la comunicazione del progetto.