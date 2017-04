Gabry Ponte torna con Danti: il nuovo singolo è “Tu sei”

MILANO – Dopo il successo della scorsa estate con “Che ne sanno i 2000”, certificato Platino per le vendite e con un video che, con oltre 42 milioni di visualizzazioni, è entrato nella Top 10 (al n.7) dei video più visti del 2016, Gabry Ponte torna con il nuovo singolo dal titolo “Tu sei” destinato a replicare questi numeri straordinari.

L’ispirazione arriva dal repertorio classico della musica italiana; il brano utilizza, infatti, come “hook” un sample di uno dei pezzi più famosi di Umberto Tozzi: “Tu” del 1978.

E anche questa volta non manca il tocco del poeta elettronico Danti (già voce e co-autore insieme a Gabry di “Che ne sanno i 2000”). Il videoclip, che è online da lunedì 3 aprile, è diretto da Mercury film ed è ambientato in un futuro prossimo in cui la realtà aumentata ormai controlla le vite di ognuno, e ha dei protagonisti d’eccezione.

In primis Favij (uno dei più famosi youtuber e idolo dei teenager italiani) e Giulia Penna (cantante, youtuber), che non compaiono come special guest, come capita ormai in molti videoclip ma ne sono gli attori protagonisti. Inoltre hanno partecipato con un cameo Rudy Zerbi, Benji & Fede e i Marnik, che hanno curato la produzione di uno dei remix del brano.