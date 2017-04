Record Store Day: escono in vinile Levante, Thegiornalisti e un Vasco Rossi d’annata

MILANO – Carosello Records pubblica esclusive versioni in vinile di alcuni suoi album in occasione del Record Store Day, l’iniziativa nata negli Stati Uniti dedicata ai negozi indipendenti.

Con oltre 55 anni di attività, Carosello cura con dedizione e ricercatezza ogni singolo progetto, coltivando i propri artisti ed esaltandone i talenti nel tempo. In un’industria discografica ormai satura, gli artisti e i progetti Carosello trovano il loro spazio per merito, bellezza e qualità delle proposte. Il tutto guardando sempre al futuro, ma con un occhio verso la propria tradizione di indipendenza e attenzione al valore della musica.

Questo è il motivo per cui Carosello ha scelto di ripubblicare in pregiate versioni in vinile alcuni dei progetti più importanti del momento come i Thegiornalisti e Levante, di dare lustro al sound degli emergenti Yombe con una versione in vinile del loro EP di debutto e celebrare un caposaldo del catalogo Carosello come Vasco Rossi. I vinili sono disponibili in tutti gli store fisici e digitali a partire da oggi 21 aprile.

Fuoricampo e Completamente Sold Out dei THEGIORNALISTI, i dischi che hanno consacrato la band capitanata da Tommaso Paradiso come fenomeno del nuovo pop italiano, arrivano per la prima volta in vinile. In esclusiva sul sito di Music First, da venerdì 21 aprile a domenica 23, la versione autografata di ‘Completamente Sold Out’, che è preordibabile al seguente link: http://bit.ly/CompletamenteSoldOut-LP

In vinile ‘Nel caos di stanze stupefacenti’, il nuovo album di LEVANTE che ad una settimana dall’uscita ha debuttato al secondo posto della classifica FIMI TOP OF THE MUSIC GFK. Su Music First le esclusive copie autografate: http://bit.ly/NelCaosLP-Signed

Disponibile in vinile anche l’EP di debutto degli YOMBE, duo electro-pop tra i più apprezzati della scena alternative italiana: http://bit.ly/YombeEP

Ripubblicati in vinile anche “Bollicine” e “Va bene, va bene così (LIVE)”, storici album del 1983 e del 1984 che hanno consacrato la carriera di VASCO ROSSI, in versione totalmente rimasterizzata.