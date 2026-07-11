Caldo estremo: il 33% non rinuncia ad alcolici e super alcolici, gli uomini non bevono abbastanza acqua

MILANO – Il caldo estremo non lascia la presa su tutta l’Europa e in Italia gli esperti del meteo prevedono che la terza ondata non darà tregua allo Stivale almeno fino al 20 luglio. Nel weekend saranno Firenze e Perugia le città a bollino rosso, gli esperti del meteo segnalano che settimana prossima sono attesi fino a 41° al Sud, fino a 43° in Sardegna e Sicilia, fino a 40° nel Centro. Non solo: non sono da escludere le cosiddette notti tropicali con temperature che non scendono al di sotto dei 25° e che a ridosso delle 23 presentano ancora valori prossimi ai 30°.

In queste condizioni ad essere sotto pressione non è solo il fisico ma anche la mente, il cambio così repentino delle temperature colpisce l’organismo che non ha il tempo fisiologico per adattarsi. Ma otto italiani su dieci non rinunciano ad alcolici e bibite zuccherate e non riescono a bere i 3 litri d’acqua al giorno necessari, secondo gli esperti, ad avere una corretta idratazione con le torride temperature estive che stanno imperversando. Secondo un’analisi del Centro Studi Pool Pharma su un campione di 350 tra uomini e donne solo il 20 per cento degli intervistati, per lo più donne, afferma di arrivare a bere la quantità di acqua consigliata. Un altro 25% arriva, a stento, a 2 litri giornalieri, il 15% a 1 litro, il restante 40% non bada del tutto a quanta acqua beve ogni giorno. Il 55% degli stessi intervistati ammettono però di ricorrere a bevande zuccherate per cercare di idratarsi e spesso, uno su tre, non rinunciano al consumo di alcool (aperitivi, vino, birra, superalcolici) che invece hanno l’effetto opposto, diuretico, aumentando la perdita di liquidi anziché contrastarla. Addirittura il 23% ritiene che gelato e bibite siano utili a sostenere l’idratazione e il 27% pensa che mangiare frutta e verdura una volta al giorno sia una forma di idratazione integrativa sufficiente a supplire al deficit idro-salino del periodo in mancanza di un’assunzione sufficiente di acqua.

Sono comportamenti che hanno una forte incidenza sullo stato di idratazione e l’equilibrio elettrolitico, così importanti nella stagione calda come ampiamente promosso da divulgatori e istituzioni: l’OMS raccomanda di assumere almeno 35 ml d’acqua per chilo di peso corporeo equivalente a circa 2,5 litri al giorno per una persona del peso di 70 kg. La medesima organizzazione consiglia agli adulti 400 grammi di frutta e verdura al giorno. Camilla Pizzoni, Direttore Generale Pool Pharma, spiega: «Tali raccomandazioni sono indicazioni di massima, viene anche specificato che il calcolo andrebbe adattato alle esigenze personali ed al clima e, di conseguenza, andrebbe corretto per il periodo estivo”. Cattive abitudini alimentari, alcune non abbandonate dalle stagioni precedenti, incidono sullo stato di idratazione e di benessere in maniera esponenziale con la stagione calda.

Il genere di alimento cui gli italiani proprio non sanno rinunciare è l’insaccato, con la necessità di pasti frugali non si fanno mancare panini e toast con farciture di carni processate come prosciutto, salame e mortadella, alimenti ricchi di sale, almeno quattro volte alla settimana nell’83% dei casi. Solo il 12% degli intervistati invece considera di completare tali pasti con frutta e verdura, fondamentali per il completo benessere fisico. I momenti di relax, pausa dalla spiaggia o alla fine della giornata di lavoro, sono caratterizzati dal consumo di snack salati (noccioline, patatine e salatini) associati a bibite zuccherate o bevande alcoliche per il 75% del campione, tutti prodotti che per ragioni diverse velocizzano il processo di disidratazione. «Mentre il sale – spiega Pizzoni – riduce la disponibilità di acqua a livello cellulare al contrario bevande zuccherate e alcoliche aiutano il processo di diuresi, si tratta di due effetti il cui risultato si somma. È bene nel corso della giornata assumere più acqua per compensare tali effetti che si sovrappongono. L’integrazione con prodotti salini mirati può aiutare sotto consiglio del medico o del farmacista ma non possono sostituire una dieta adatta alla stagione». Una minoranza, il 36%, afferma di non rinunciare nell’arco di un mese almeno a due fritture di verdure o pesce, sempre ricco di sale per rendere più gustoso il piatto ma anche lungo da digerire, richiedendo così più liquidi per il processo di digestione.

Passando agli alimenti che sostengono l’equilibrio fisiologico di idratazione ed elettrolitico dall’indagine svolta risulta che ci sia un drastico calo del consumo di carboidrati (45%), contenuti ad esempio nelle patate e nei legumi, i quali oltre a dare energia giocano un ruolo nel mantenimento dell’idratazione e dell’equilibrio salino se assunti nella giusta quantità: «Si tratta di alimenti – spiega Pizzoni – che apportano non solo carboidrati ma anche sali minerali fondamentali come magnesio e potassio, utili anche a contrastare l’insorgenza di crampi muscolari. Anche la frutta ne è ricca». Quest’ultima, non solo ricca di liquidi, vitamine e carboidrati apporta anch’essa elettroliti, elementi fondamentali per il mantenimento del benessere, ma è un genere di alimento che viene consumato troppo poco in questa stagione, il 48% degli intervistati afferma di assumerne mediamente solamente una porzione al giorno. Stessa sorte per le verdure, delle quali andrebbero privilegiate quelle di stagione per l’apporto nutrienti e liquidi, che vengono consumate regolarmente solamente nel 53% dei casi. Un integratore che non viene valutato nella stragrande maggioranza dei casi (72%) e che influisce, seppur indirettamente, allo stato di idratazione sono i probiotici: «L’apporto di specifici fermenti lattici sostiene il benessere dell’intestino migliorando così l’assorbimento di liquidi e, di conseguenza, aiutando a prevenire la disidratazione», conclude Pizzoni.