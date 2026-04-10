Da Violante Placido a Van De Sfroos, da Mauro Pagani a Ron: cresce l’attesa per il Monferr’Autore Festival

ALESSANDRIA – Quattordici appuntamenti annunciati e vari altri in via di definizione, dodici comuni coinvolti, ospiti di grande prestigio. Prende sempre più forma il Monferr’Autore Festival, la manifestazione di incontri, racconti, canzoni e visioni che tra aprile e luglio attraverserà diversi comuni della provincia di Alessandria, portando la musica e la cultura nel cuore di uno dei territori più suggestivi d’Italia, il Monferrato (sito Unesco) e i suoi dintorni.

Il cartellone, firmato dal giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus, si arricchisce di nuovi nomi che ne confermano lo spessore e l’eterogeneità: Violante Placido, Davide Van De Sfroos, Dente, Gianni Coscia e due serate serata omaggio per Enzo Jannacci e Andrea Parodi, quest’ultima in un evento off in Valsusa. Appuntamenti che si uniscono a quelli già annunciati con Unalettricepercaso, Ron, Mauro Pagani, Cisco, Elena Ledda, Edda e Lamante e al Monferrato Music Contest, concorso per giovani cantautori e band del territorio.

Ma il calendario, in continua evoluzione, prevede l’aggiunta di ulteriori ospiti e eventi che verranno svelati nelle prossime settimane. Monferr’Autore si propone come un viaggio tra concerti, talk, proiezioni cinematografiche, unendo nomi storici del patrimonio musicale italiano a nuove voci della scena contemporanea, ma toccando anche letteratura, umorismo, cinema, teatro, live journalism.

La rassegna è resa possibile grazie alla direzione organizzativa di AccademiaMonferrato Musica&Danza e alla collaborazione e il sostegno di amministrazioni locali e vari partner del territorio, ovvero i comuni di Balzola, Conzano, Occimiano, Pontestura, Rivarone, Treville, Volpedo (ed altri in via di definizione) e Country Sport Village di Mirabello Monferrato, multisala Kristalli di Alessandria, festival Fiori di pesco di Volpedo, L’Officina di Alessandria e il Valsusa Film Fest.

“L’obiettivo di Monferr’Autore è quello di creare un dialogo tra la bellezza del paesaggio e lo spessore dei contenuti” spiega il direttore artistico. “Non si tratta solo di spettacoli, ma di un festival diffuso che vuole valorizzare i comuni della provincia, trasformando piazze e luoghi storici in spazi di condivisione e crescita culturale”. Un percorso tra le colline, le risaie e il Po, a un’ora da Torino, Milano e Genova.

IL PROGRAMMA PROVVISORIO

– Incontro con UNALETTRICEPERCASO (Filomena Iaccarino), venerdì 10 aprile, ore 18, Casale Monferrato, Pantagruel, via Lanza 28;

– RON in concerto, sabato 11 aprile, ore 21, Volpedo, Piazza Libertà;

– Incontro con Mauro PAGANI e proiezione del docufilm “Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco”, martedì 14 aprile, ore 21, Alessandria, Multisala Kristalli, via Parini 17;

– Incontro/concerto con LAMANTE, domenica 19 aprile, ore 18, Alessandria, L’Officina, Largo Catania 17;

– Concerto/incontro con CISCO, mercoledì 22 aprile, ore 21, Conzano, Piazza Australia;

– EDDA in concerto, domenica 26 aprile, ore 21, Alessandria, L’Officina, Largo Catania 17;

– EVENTO OFF: Serata omaggio a Andrea PARODI, venerdì 22 maggio, ore 21, Avigliana (TO);

– Concerto/ incontro con ELENA LEDDA, sabato 23 maggio, ore 21, Castelletto Monferrato, Piazza Vittorio Veneto;

– Incontro con GIANNI COSCIA, domenica 31 maggio, ore 18, Treville, Dehor delle rose, via Roma 6;

– Incontro con Davide VAN DE SFROOS, mercoledì 10 giugno, ore 21, Volpedo, Piazza Libertà;

– Incontro/concerto con DENTE, domenica 14 giugno, ore 18, Alessandria, L’Officina, Largo Catania 17;

– Incontro con Violante PLACIDO, giovedì 25 giugno, ore 21, Rivarone, giardini palazzo comunale, via Bassignana 3;

– Serata omaggio a Enzo JANNACCI, sabato 27 giugno, ore 21, Castelletto Monferrato, Piazza Vittorio Veneto;

– Finale MONFERRATO MUSIC CONTEST, data da definire a settembre, Mirabello Monferrato, Country sport village.

Altre serate sono in via di definizione a Balzola, Occimiano, Pontestura e in altri comuni.

GLI EVENTI

Si inizierà con un appuntamento dedicato alla letteratura. Il 10 aprile alle 18 a Casale Monferrato, a Pantagruel (via Lanza 28), protagonista sarà infatti Unalettricepercaso (al secolo Filomena Iaccarino), divulgatrice culturale e punto di riferimento letterario sui social, che sarà intervistata da Danilo Grasso. Entrata gratuita.

Il giorno dopo toccherà a una colonna della migliore musica italiana, Ron, che sarà in concerto alle 21 a Volpedo, in piazza Libertà, nell’ambito di Fiori di pesco – AgricUltura in Mostra, una tre giorni di arte, letteratura e musica. Una serata che sarà un tuffo nella storia della nostra canzone all’insegna dell’eleganza, a ingresso gratuito. Per informazioni: www.fioridipesco.it

Il 14 aprile alle 21 sarà la volta della proiezione del docufilm “Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco”, diretto da Cristiana Mainardi, al cinema multisala Kristalli di Alessandria. Sarà presente lo stesso Mauro Pagani, che dialogherà con il pubblico al termine della proiezione. La serata è in collaborazione con il Circolo del cinema “Adelio Ferrero”. Prezzo unico: 10 euro (+1 euro prevendita online).

Si resta ad Alessandria il 19 aprile alle 18.30 ma all’Officina (in Largo Catania 17) per il format “Verso”, in cui il direttore artistico Enrico Deregibus incontra artisti della musica indipendente italiana, in questo caso Lamante (al secolo Giorgia Pietribiasi), una delle cantautrici più graffianti e personali della nuova scena, tra punk e folk, e in uscita a breve con un nuovo album, di cui farà ascoltare qualche brano. Il precedente “In memoria di” era stato considerato il migliore disco italiano in assoluto del 2024 da Rockit. Ingresso 10 euro.

Mercoledì 22 aprile ci si trasferirà a Conzano dove alle 21 in piazza Australia ci sarà un incontro tra musica e parole con Cisco, già voce dei Modena City Ramblers, un artista da molti anni ha intrapreso una importante carriera solistica tra folk, rock e impegno sociale, sfociata nel recente album “Reduci”. In caso di maltempo la serata si terrà al Cantinone.

L’appuntamento è nell’ambito di una giornata dedicata alla Resistenza del Comune di Conzano, che prevede alle ore 18, alla vineria Uva Blu, il talk “Racconti e canti partigiani intorno al tavolo”, con gli storici Franco Scarrone e Stefano Cappa, il sindaco Emanuele Demaria, i ragazzi della leva 2008 di Conzano e gli interventi musicali dei Clan Banlieue, che presenteranno alcune canzoni in tema. Conduce Maria Grazia Caldirola. La giornata è a cura del sindaco Demaria e di Lorenzo Tassisto. L’ingresso è gratuito.

Il 26 aprile, domenica, alle 21 ad Alessandria a L’Officina (in Largo Catania 17) ci sarà un concerto di Edda, già leader dei Ritmo tribale, artista di culto del rock alternativo italiano, che presenterà con la sua band brani della sua storia artistica fino al suo recente album “Messe sporche”. La serata è organizzata in collaborazione con L’Officina e con il gruppo “Anzianotti per lo Swag”. Ingresso 12 euro.

Il 22 maggio ci sarà spazio per un “evento off”, una data fuori dalla provincia di Alessandria Si terrà infatti alle 21 al Teatro Fassino di Avigliana, in Val di Susa, in provincia di Torino. Sarà una serata omaggio, a 20 anni dalla sua scomparsa, per Andrea Parodi, storica voce dei Tazenda e poi autore di una carriera solistica di rilievo nel campo della world music. L’evento, curato e condotto da Enrico Deregibus, è intitolato “La voce dell’anima sarda” e vede i live dei Tazenda e di Elena Ledda e Mauro Palmas e la partecipazione di Valentina Casalena Parodi e Luca Parodi. Ingresso 10 euro, prevendite su www.vivaticket.com . Prenotazioni: segreteria@valsusafilmfest.it e info@circolo4mori.it

Sabato 23 maggio alle 21 protagonista di Monferr’Autore sarà Elena Ledda, cantante straordinaria, simbolo della musica tradizionale sarda ma conosciuta in tutta Europa, una eccellenza italiana, in un concerto/incontro a Castelletto Monferrato in piazza Vittorio Veneto, promosso da AccademiaMonferrato. Ingresso gratuito.

Domenica 31 maggio ci si trasferirà invece a Treville, dove alle 18 al Dehor delle rose, in via Roma 6, ci sarà un incontro con Gianni Coscia, uno dei più autorevoli e raffinati fisarmonicisti della scena internazionale, capace di traghettare il suo strumento dalla tradizione popolare al jazz. Coscia racconterà i suoi 95 anni ad Alberto Bazzurro, dall’amore per il suo strumento all’amicizia con Umberto Eco. Ingresso gratuito.

Altro incontro con un personaggio di rilievo della musica in Italia sarà quello con Davide Van De Sfroos, in programma mercoledì 10 giugno, alle ore 21, a Volpedo, in Piazza Libertà. Il cantautore e scrittore lombardo sarà intervistato da Enrico Deregibus a partire dalla sua musica, che unisce ballate poetiche e ritmi rock, e dai suoi testi, capaci di raccontare con rara intensità storie di frontiera, spiritualità e vita quotidiana. Entrata gratuita.

Sarà invece Dente il protagonista di un incontro/concerto con Enrico Deregibus per il format “Verso”, domenica 14 giugno, alle ore 18, ad Alessandria, all’Officina, in Largo Catania 17. Dente è figura di riferimento della generazione dei cantautori degli anni 2000, rinnovatore della tradizione della canzone d’autore attraverso uno stile minimalista, ironico e sentimentale. Ingresso 10 euro.

Violante Placido, una delle attrici più affermate del nostro paese, ma anche cantautrice di talento, sarà invece a Rivarone giovedì 25 giugno, alle ore 21, nei giardini del palazzo comunale. Sarà intervistata da Enrico Deregibus, ma proporrà anche vari brani, accompagnata anche da Scarlet Rivera, violinista statunitense che fa parte della storia del rock, spesso al fianco di Bob Dylan. Entrata gratuita.

Sabato 27 giugno, alle 21, a Castelletto Monferrato, in Piazza Vittorio Veneto, sarà celebrato un artista di enorme levatura, Enzo Jannacci, con una produzione originale di AccademiaMonferrato che ripercorrerà la storia artistica del cantautore milanese. Sul palco: Alfredo Borroni, voce; Mirko Bracale chitarra, basso, cori; Gianni Robotti, sax alto e clarinetto, cori; Luca Naclerio pianoforte, cori; Upali Gunasekera, batteria. Ingresso gratuito.

Con il festival parte anche il bando del Monferrato Music Contest, concorso per giovani cantautori e band della provincia di Alessandria, che riprende e potenzia la formula del contest ideato e curato da Deregibus per quattro anni nell’ambito del Pem Festival al Country Sport Village di Mirabello Monferrato (AL).

È lo stesso Country Sport Village a organizzare e ospitare il nuovo concorso, che è riservato a solisti e gruppi sotto i 35 anni della provincia di Alessandria che siano autori dei propri brani. L’iniziativa è in collaborazione con RadioGold. Il bando di concorso del “Monferrato Music Contest”, insieme alla scheda di iscrizione, è disponibile su www.countrysportvillage-mirabello.it. L’iscrizione al concorso è gratuita, la scadenza è fissata al 1° luglio 2026. La finale è prevista per il mese di settembre.