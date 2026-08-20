Ercole Olivario protagonista a Vieste per la Settimana dell’Olio: olive da tavola e sfida dei mercati internazionali

VIESTE (FG) – Prosegue nell’estate 2026 il percorso di promozione delle eccellenze olearie e olivicole dei territori italiani sostenuto dal Concorso Nazionale Ercole Olivario, che sarà protagonista della decima edizione della “Settimana dell’Olio”, in programma a Vieste dal 23 al 27 agosto.

Due saranno gli appuntamenti previsti in Puglia, nell’ambito del ciclo “Ercole Olivario Pop” – il percorso nato con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla cultura dell’olio extravergine di oliva di qualità ed alle olive da tavola, promuovendone la conoscenza sempre più consapevole e le molteplici espressioni territoriali – pensati per raccontare e valorizzare, le eccellenze della produzione olivicola italiana e le prospettive del comparto sui mercati nazionali e internazionali

Martedì 25 agosto 2026: Assaggi guidati delle Olive da Tavola vincitrici dell’Ercole Olivario – Sezione Olive da tavola 2025

Il primo appuntamento è in programma martedì 25 agosto, dalle ore 20 alle 21.30, presso Piazza Marina Piccola a Vieste, con un incontro dedicato alle olive da tavola vincitrici della V edizione del Concorso “Ercole Olivario – Sezione Olive da Tavola” 2025.

Attraverso approfondimenti e assaggi guidati da Martina Bacceli, Vicecapo Panel del Concorso Nazionale “Ercole Olivario – Olive da Tavola”, il pubblico potrà conoscere più da vicino le caratteristiche delle produzioni premiate, scoprendone peculiarità, qualità organolettiche e legame con i territori di origine.

Un’occasione per portare al centro dell’attenzione una produzione, quella delle olive da tavola, che rappresenta una componente importante della tradizione olivicola italiana e che, attraverso la qualità e la valorizzazione delle produzioni territoriali, può trovare nuove opportunità di mercato.

Giovedì 27 agosto 2026: La sfida dei mercati internazionali

Il secondo appuntamento si terrà giovedì 27 agosto, con il talk “L’olio extravergine di oliva e le olive da tavola: la sfida dei mercati internazionali”, dedicato alle opportunità e alle criticità che interessano oggi il settore olivicolo-oleario italiano.

L’incontro, in programma alle ore 21.00 presso Piazza Marina Piccola a Vieste, sarà moderato dalla giornalista Danila Paradiso e vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale, produttivo e associativo.

Interverranno:

Federico Sisti, Segretario Generale della Camera di Commercio dell’Umbria, Ente preposto all’organizzazione del Concorso nazionale Ercole Olivario;

Gisella Naturale, Senatrice e Presidente dell’Intergruppo parlamentare per lo sviluppo e la valorizzazione del settore olivicolo-oleario;

Alessandro Del Zompo, Assessore alle Politiche agricole del Comune di Vieste;

Martina Bacceli, Vicecapo Panel del Concorso Nazionale “Ercole Olivario – Olive da Tavola”,

Mariella Cerullo, responsabile marketing e pubbliche relazioni di Oleificio Zucchi e Vicepresidente di Federolio;

Nicola Ruggiero, Presidente di Oliveti d’Italia;

Antonio Mitrione, produttore di olive da tavola e olio del Gargano ed esportatore in diversi Paesi;

Sabrina Pupillo, tecnologa alimentare e direttrice organizzativa de La Settimana dell’Olio.

Il talk sarà l’occasione per affrontare uno dei temi centrali per il futuro del comparto: la capacità delle imprese olivicole e olearie italiane di competere e affermarsi sui mercati internazionali, attraverso qualità, innovazione, identità territoriale, capacità di comunicazione e strategie di promozione.

La partecipazione dell’Ercole Olivario alla “Settimana dell’Olio” si inserisce così nel più ampio percorso di promozione delle produzioni olivicole e olearie di qualità italiane portato avanti dagli organizzatori del Concorso, attraverso iniziative rivolte non soltanto agli operatori del settore, ma anche al pubblico e ai consumatori.

«La presenza dell’Ercole Olivario alla Settimana dell’Olio di Vieste – sottolinea Federico Sisti, Segretario Generale della Camera di Commercio dell’Umbria – rappresenta un’ulteriore occasione per promuovere la conoscenza delle eccellenze olivicole italiane e per mettere in relazione territori, produttori e operatori del settore. La qualità delle produzioni italiane, tanto nell’olio extravergine quanto nelle olive da tavola, deve essere accompagnata da una sempre maggiore capacità di valorizzazione e di apertura verso i mercati internazionali».