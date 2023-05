Festa della mamma, il messaggio di Ron

GARLASCO – “Ricordo una sera d’estate di essermi perso, in una di quelle strade strette, lunghe e piene di gente… ero in Liguria, avevo 7 anni. All’improvviso la mia mano si staccò da quella di mia madre. Ero solo! Ci volle un bel po’ prima che riuscissero a ritrovami… a un certo punto sentii un forte abbraccio di qualcuno dietro di me, era lei… mia madre… con gli occhi pieni di lacrime… Ora che non è più in questo mondo, la sento arrivare spesso, il suo profumo, i suoi passi, la sua tenerezza, il suo essere mia madre per sempre”.

Con queste toccanti parole Ron ricorda oggi sua madre nel giorno della festa della mamma.