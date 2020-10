Orologi da uomo di tendenza: quale scegliere?

L’orologio da polso è un accessorio di stile che descrive il carattere di chi lo indossa, un must have che completa l’outfit di un uomo. Si tratta di un accessorio importante, che dona all’uomo un tono differente in base al modello scelto.

Gli orologi da polso disponibili sul mercato sono tanti, sia modelli di fascia alta, sia orologi da polso economici ma di tendenza, entrambi presentano tipologie di orologi analogici o digitali, meccanici e al quarzo.

Tra le ultime tendenze, negli ultimi anni abbiamo assistito ad una forte crescita degli orologi subacquei, amati dagli uomini durante l’estate. In questo articolo vedremo quali sono gli orologi da uomo 2020.

Orologi uomo marche: le tendenze del 2020

Gli uomini cambiano gli orologi come le donne cambiano le borse, ogni modello è adatto ad una particolare occasione e/o momento della giornata. Ci sono orologi uomo da utilizzare nel quotidiano, durante il lavoro o quando si svolgono delle commissioni, orologi da sera e orologi per le occasioni speciali. Per ognuna di queste ci sono orologi uomo delle migliori marche su Bluespirit ; all’interno di questo catalogo sono presenti tantissimi modelli con design e materiali diversi, perfetti per accontentare il gusto di ogni persona.

Anche se di cene ed occasioni speciali, in questo 2020, ce ne sono ben poche, i grandi marchi continuano a produrre nuovi modelli di fascia alta e medio-bassa.

Gli orologi si evolvono in estetica e tecnologia, abbracciano diversi campi contemporaneamente come la moda, la gioielleria e il design, ed è proprio la moda a definire le regole delle nuove tendenze.

Tra gli orologi uomo di tendenza, una delle marche che spiccano di più è la Patek Philippe in edizione limitata, con il nuovo orologio Calatrava caratterizzato da una cassa di 40mm in acciaio e un quadrante molto originale, con un motivo carbonio e cinturino in pelle.

La Orient Mako 3, detto anche Kamasu, in poco tempo è stato riconosciuto come uno dei migliori orologi uomo del 2020: caratterizzato dal suo movimento meccanico con carica automatica, una riserva di circa 40 ore, una cassa dal diametro di 41mm ideale per qualsiasi polso e una ghiera girevole unidirezionale.

Tra le tendenze orologio uomo marche troviamo anche la Seiko 5 Sports, con un design moderno e adatto all’utilizzo giornaliero. Disponibile in 28 colorazioni differenti, è presente sul mercato con il cinturino in acciaio, pelle o tessuto. Il quadrante si illumina in caso di scarsa illuminazione e il movimento è di tipo automatico.

Orologi uomo marche di tendenza: Khaki e Citizen

La collezione Khaki del brand Hamilton, con il modello Khaki Field King Auto H64455133 ha conquistato tutti grazie al suo stile militare. Il quadrante è caratterizzato dalla numerazione di colore bianco che contrasta con lo sfondo nero, è pilotato da un movimento automatico di qualità.

Infine, il Citizen BF2011–51EE rappresenta uno dei modelli più apprezzati tra gli orologi uomo di tendenza, si presta a qualsiasi occasione grazie al suo stile sobrio ed elegante al tempo stesso. E’ realizzato completamente in acciaio e caratterizzato da un quadrato rotondo, molto ampio, con sfondo nero che rende l’orologio più fine e adatto a qualsiasi look.

La durata della riserva di carica è garantita per oltre 2 anni e il suo prezzo è tra i migliori del catalogo Citizen, per questo motivo è molto amato dagli uomini che prestano molta attenzione al rapporto qualità/prezzo.