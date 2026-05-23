Presentato il progetto culturale “Francesco – Sulle vie del cuore”

ROMA – Presentato alla Camera dei Deputati il progetto culturale “Francesco – Sulle vie del cuore”, iniziativa di spettacolo dal vivo e produzione teatrale che intreccia teatro, musica, cammini, formazione e inclusione sociale, che vedrà come fulcro dal 12 al 17 luglio il borgo lucano di San Fele (Basilicata). La rassegna, patrocinata dal Ministero della Cultura e dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di Francesco d’Assisi, è prodotta dal Simposio delle Muse ETS nell’ambito dei progetti speciali 30+ del Premio Penisola Sorrentina in sinergia con il Comune di San Fele e propone una rilettura contemporanea della figura del Santo come paradigma di fraternità, dialogo con gli ultimi e sostenibilità in senso ambientale, culturale, sociale e comunitario.

Nel corso della conferenza stampa è stato proiettato un video speciale su San Fele realizzato dal regista lucano Alberto Nigro. Ad introdurre i lavori – moderati dall’ideatore e direttore artistico del progetto Mario Esposito – è stato il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, il quale ha sottolineato il valore della cultura come infrastruttura di sviluppo dei territori. Il sindaco di San Fele, Donato Sperduto, ha evidenziato il ruolo del borgo che diede i natali a San Giustino De anobi come laboratorio di spiritualità, rigenerazione culturale e sociale.

Il Consigliere del GAL PerCorsi, Donato Ceraldi (delegato dalla Presidente Caterina Salvia), ha illustrato il valore dei “cammini di Francesco” proposti dalla programmazione con il coordinamento del poeta Gianluca Caporaso come connessione tra paesaggio e comunità, mentre il Presidente della Fondazione ilCartastorie – Museo Archivio Storico del Banco di Napoli, Marcello D’Aponte, ha richiamato il legame tra economia etica, memoria e inclusione sociale.

Il progetto prevede, infatti, un ampio programma di teatro civile e partecipazione comunitaria, con iniziative inclusive come “Atleti di Dio” (i laboratori di teatro curati da Fabrizio Sabatucci e Laura Sellari per i giovani e i migranti del territorio) e la realizzazione di una produzione teatrale speciale dedicata a San Francesco diretta da Francesco Branchetti, che ne è anche interprete nel ruolo di San Francesco insieme ad artisti del calibro di Lorenzo Flaherty e Barbara De Rossi.

A concludere i lavori l’assessore all’ambiente della Regione Basilicata, Laura Mongiello, che ha evidenziato il valore del progetto come modello di integrazione tra ambiente, cultura e coesione sociale nei territori interni. “Francesco – Sulle vie del cuore” si configura come un progetto nazionale che unisce spettacolo dal vivo, rigenerazione territoriale e azioni di diffusione audiovisiva attraverso il modello del teleteatro, con l’obiettivo di ampliare l’accesso alla cultura e trasformare la produzione teatrale in patrimonio condiviso.

IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE IN BASILICATA

12 luglio

• Chiesa Madre Madonna della Quercia, San Fele (Potenza)

• Spettacolo teatrale “Francesco” di e con Francesco Branchetti

• Con la partecipazione straordinaria di Lorenzo Flaherty e Barbara De Rossi

14 – 16 luglio

• Nuovo Auditorium di San Fele

• Laboratori teatrali “Atleti di Dio – il viaggio degli eroi”

• A cura di Fabrizio Sabatucci (attore) e Laura Sellari (coach)

• Attività rivolta a cittadini immigrati per favorire inclusione e senso di comunità

17 luglio

• Da Pierno

• Passeggiata di Francesco “Sorella Acqua”

• Performance tra poesia, teatro e natura

• Con Gianluca Caporaso (poeta), Fabrizio Sabatucci (attore) e Laura Sellari (coach)