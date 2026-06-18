Sabato 20 giugno al via il tour estivo di Mario Biondi

MILANO – Continua il tour di Mario Biondi per i 20 anni di carriera, cominciata con l’esplosione del singolo “This is What You Are”, contenuto in “Handful of Soul”. Dopo le date nei più prestigiosi teatri italiani, con arrangiamenti inediti pensati per esaltare la purezza della sua voce e l’eleganza delle sonorità soul-jazz, ora è in tour in tutta Europa. Dopo il successo delle date all’estero, l’atteso ritorno in Italia lo vedrà in concerto dal 20 giugno nelle location outdoor e successivamente in autunno nei teatri, per culminare con due date speciali a Roma e Milano.

Ad accompagnare Mario in questa nuova avventura live ci sono storici musicisti ma anche grandissime novità a partire dal Maestro Antonio Faraò uno dei più importanti pianisti jazz italiani riconosciuto a livello internazionale, considerato una figura di spicco grazie alla sua tecnica raffinata. Con Mario Biondi sul palco, oltre al già citato Maestro Antonio Faraò (pianoforte), ci sono Massimo Greco (polistrumentista e direttore musicale), Matteo Cutello (tromba), Giovanni Cutello (sassofono), Ameen Saleem (basso), Devid Florio (percussioni, chitarra e flauto) e David Haynes (batteria), che in alcuni show lascerà il posto a Nicolas Viccaro (batteria) o Francesca Remigi (batteria).

Il tour è una celebrazione raffinata dei grandi successi di “Handful of Soul” e dell’intera carriera di Mario Biondi. Una scaletta che reinterpreta artisti come Kool & The Gang e Lucio Battisti e che impreziosisce brani storici di Mario Biondi come “Love Is a Temple” e “What Have You Done to Me”.

Date estive

20 giugno al Musicastelle di Saint Pierre (AO)

27 giugno al Quartiere Fieristico di Savigliano (CN)

3 luglio alla Mon Reve Music Arena di Taranto

8 luglio al Porto Turistico di Giulianova (TE)

12 luglio al Castello di San Giusto di Trieste

25 luglio nell’Area Archeologica di Morgantina ad Aidone (EN)

1 agosto all’Arena Plautina di Sarsina (FC)

4 agosto all’Anfiteatro Romano di Lucera (FG)

8 agosto all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati (MC)

11 agosto al Dromos Festival di S’Angelu, Neoneli (OR)

18 agosto al Parco Scolacium di Borgia (CZ)

20 agosto alla Versiliana di Forte dei Marmi (LU)

Tour nei teatri

1 novembre all’Auditorium Santa Chiara di Trento

5 novembre al Teatro di Varese

7 novembre al Teatro Regio di Parma

9 novembre al Gran Teatro Geox di Padova

11 novembre al Teatro Verdi di Montecatini Terme (Pistoia)

12 novembre al Teatro Lyrick di Assisi

13 novembre al Teatro dell’Aquila di Fermo

15 novembre al Teatro Malibran di Venezia

16 novembre al Teatro Filarmonico di Verona

18 novembre al Teatro Massimo di Pescara

21 novembre al Teatro Apollo di Lecce

23 novembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria

24 novembre al Teatro Golden di Palermo

28 novembre al Teatro Carlo Felice di Genova

30 novembre al Teatro Massimo di Cagliari

1 dicembre al Teatro Comunale di Sassari

12 dicembre al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano

14 dicembre al Teatro Brancaccio di Roma

Le prevendite sono disponibili su TicketOne e sui circuiti di prevendita abituali. Il tour è prodotto da Friends & Partners. Radio Monte Carlo è la radio partner del tour. Sono già confermate tante nuove date anche all’estero per il tour internazionale, prodotto e organizzato da International Music & Arts & Beyond:

26 giugno a Saarbrucken – E Werk

14 luglio a St. Moritz – Dracula Club

21 luglio a Potsdam – Festival

2 agosto a Tunisi – Festival Internazionale di Hammamet

28 agosto a Spalato – Vibrez Festival Meštrović Gallery

30 settembre a Porto – Casa de Musica

2 ottobre a Casablanca – Grande Cortile del Consolato Generale d’Italia

3 novembre a Malaga – Cervantes Jazz Festival

3 e 4 dicembre ad Atene – Gazarte

6 dicembre a Sofia – Sofia Live Club

È in radio il nuovo brano di Biondi “Ancorarsi ancora”, una canzone con ritmiche e suoni contemporanei, particolarmente energica, che parla di tecnologia e domotica. Il brano è estratto da “Prova d’autore” (Sony Music in collaborazione con The Orchard) il primo album in italiano del crooner, un’opera che lo vede protagonista assoluto non solo come interprete, ma anche come autore e compositore e di cui ha curato arrangiamenti e produzione. L’album è disponibile in digitale, CD e vinile da collezione.