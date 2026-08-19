Sabato 22 agosto “La memoria dell’acqua” al Palù di Livenza

PORDENONE – Sabato 22 agosto il Palù di Livenza, sito archeologico e naturalistico che si estende tra i comuni di Caneva e Polcenigo (Pordenone), diventa palcoscenico con “La memoria dell’acqua”, spettacolo teatrale e musicale che intreccia narrazione, musica e immersione sensoriale nel cuore di uno dei più importanti siti palafitticoli europei, patrimonio Unesco.

Un patrimonio naturale e archeologico unico, capace di custodire millenni di storia, e un paesaggio d’acqua che continua ancora oggi a generare stupore: è questo lo scenario in cui si sviluppa l’esperienza proposta al pubblico. L’attrice Carla Vukmirovic e il cantautore Edoardo De Angelis accompagneranno i partecipanti lungo un percorso espressivo capace di restituire voce ai luoghi, evocando immagini, memorie e suggestioni custodite per secoli tra le acque smeraldine del fiume e le radici del bosco. Un’esperienza immersiva che invita ad ascoltare ciò che il paesaggio racconta, a interrogarsi sui segreti che ancora conserva e sulle storie che continua a sussurrare.

Le visite si svolgeranno nella giornata di sabato 22 agosto e saranno organizzate in tre turni, con partenza rispettivamente alle ore 16, alle 17.20 e alle 18.40. Il ritrovo è previsto presso l’info point di via Longone a Caneva (Pordenone), da dove partirà la visita teatralizzata. Il percorso, della durata di circa 50 minuti, si concluderà in località Santissima a Polcenigo. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati ed è pertanto necessaria la prenotazione al link https://tinyurl.com/ilpalu. Per partecipare si consigliano scarpe e abiti comodi.

Le visite teatralizzate fanno parte del progetto “Anche le statue parlano”, ideato e prodotto da A.C.CulturArti in partenariato con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia e con il Comune di Polcenigo. L’iniziativa è finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del Palù di Livenza, sito di straordinario valore archeologico e naturalistico e uno dei più importanti complessi palafitticoli europei.

Con “La memoria dell’acqua”, la visita al Palù di Livenza si trasforma in un’esperienza capace di unire arte, natura e conoscenza. Attraverso il teatro e la musica, il pubblico sarà accompagnato alla scoperta di un paesaggio che non è soltanto uno spazio da attraversare, ma una presenza viva, capace di conservare e restituire tracce del passato. L’iniziativa diventa così un’occasione per riscoprire il legame profondo tra comunità e territorio, tra acqua e storia, tra passato e presente, lasciandosi guidare dalla memoria custodita dal paesaggio e dalle voci di chi, ancora oggi, sa ascoltarla.