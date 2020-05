Sorry, il brano funky di Maria Troisi dall’8 maggio in digital download

Sarà in tutte le radio e store digitali il nuovo singolo della cantante siciliana. Alla scoperta del testo e significato

Venerdì 8 maggio esce in digital download “Sorry” (etichetta discografica Music Ahead, distribuzione Artist First), il nuovo singolo di Maria Troisi: un brano che ricalca le più belle sonorità della musica dance, completamente suonato, con virtuosismi di strumenti reali ma programmazioni tipiche della nuova generazione.

“Sorry” è il rammarico di dover chiudere una storia importante. “Spesso ci troviamo davanti ad un bivio: dimenticare la sofferenza e continuare ad amare oppure voltare pagina – spiega la cantante siciliana – perché non si riesce proprio a perdonare un errore, un affronto, un tradimento. Crolla il muro della fiducia, crollano le speranze e tutti i sogni che avresti voluto realizzare con la persona che amavi. Si chiede scusa in fondo perché non è semplice lasciare qualcuno che è stato importante nella tua vita ma a volte bisogna essere pronti a farlo”.

Il brano riporta in auge sonorità che da un po’ di tempo si erano dimenticate: un assolo di uno strumento che negli anni ha sempre fatto emozionare come il sax o il genere funky che ha spesso spopolato nelle classifiche mondiali della musica dance. Sono solo alcuni ingredienti dei cinque minuti tutti da ascoltare di “Sorry” per lasciarsi trasportare dalla musica, dalle armonie e dalla bellissima voce dell’artista Maria Troisi.

Maria Rita (da sempre chiamata così da tutti) si rende conto del suo spiccato amore per la musica e il canto grazie anche alla nonna materna che era cantante professionista. All’asilo, dove si esibiva nelle varie feste con un repertorio prettamente siciliano, viene soprannominata “la canterina”. La sua prima partecipazione ad un festival canoro locale risale all’estate del 2001: a soli 12 anni canta “Luce” di Elisa, classificandosi al primo posto.

Continua il suo cammino musicale con lo studio del canto presso le migliori scuole di musica siciliane e partecipa sia ad eventi che a festival canori, classificando sempre tra i primi posti. Dopo vari concorsi, segue alcuni master canori e discografici.

Nel 2012 proprio ad un master incontra il suo produttore Giuliano Boursier che le propone la possibilità di una produzione discografica. Maria si trasferisce in Lombardia per iniziare il suo nuovo progetto e inizia ad esibirsi all’estero in club e hotels five stars.

Il primo singolo esce nel giugno 2013: “Never Fall In Love Again” ha un discreto successo soprattutto in Svizzera e Germania dove le reti nazionali passano in rotazione il videoclip prodotto da Gaetano Morbioli. Dopo il suo esordio con il singolo in lingua inglese, Maria interpreta un inedito in lingua italiana “Incontro al vento” scritta da Roberto Angelini. Si fermerà per un breve periodo discograficamente dedicandosi ai concerti all’estero. Durante questa pausa decide di incidere un brano che possa essere lontano dai soliti trend musicali attuali, riaccendere la voglia di far ascoltare quella musica che ha per anni ha creato vibrazioni; si concentra quindi sulla nuova produzione di “Sorry”.

TESTO DI SORRY – MARIA TROISI

Testo non ancora disponibile.

LINK DIGITAL STORES: https://MariaTroisi.lnk.to/SORRY